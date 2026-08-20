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黃國昌率400退休警消抗議退休金權益 退警消喊：政府處理形同霸凌

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
為抗議政府不依法編列警消退休金等預算，民眾黨主席黃國昌（中）今天號召逾百名退休警消到行政院抗議。記者邱德祥／攝影
為抗議政府不依法編列警消退休金等預算，民眾黨主席黃國昌（中）今天號召逾百名退休警消到行政院抗議。記者邱德祥／攝影

立法院去年三讀通過「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」，行政院未編入今年及明年度預算。民眾黨主席黃國昌今天號召400名退休警消人員到行政院前抗議，退休警消人員表示，警消日復一日面對危險與高風險勤務，政府對警消退休權益的處理卻形同「霸凌」。

中華民國退休警察人員協會總會長黃啟澤表示，他們只有一個訴求，就是要求政府依法落實「警察人員人事條例」第35條，將法律賦予退休警察的退休金權益還給大家。相關修法已經立法院三讀、總統公布施行，行政機關就應依法執行，不能僅以聲請釋憲或財政負擔為由拒絕辦理；尤其同樣經修法的公務人員退休金已重新審定並補發差額，退休警察卻仍遲未獲得依法應有的待遇。退休警察過去長年承擔高風險、輪班及高壓工作，並非要求政府多給不該拿的錢，只是希望政府盡快依法落實，把法律已給予的退休金權益還給退休警察。

全國退警總會榮譽會長耿繼文指出，戰爭何時發生無人能預料，但警察、消防人員卻是日復一日、年復一年面對危險與高風險勤務，政府若能統計近年因公受傷、失能、死亡及殉職的人數，就能了解警消工作的辛勞與危險。他批評，民進黨政府對警消退休權益的處理形同「霸凌警消」，自己從年輕投入警界，工作42年後退休，卻因年改只能以35年年資計算，退休所得一度遭大幅調降，認為並不合理。

消防退休人員協會總會常務理事陳群應表示，消防員每天穿梭烈焰火場、執行緊急救護，警察同樣長期面對高風險、高壓力勤務，甚至每次出勤都無法保證能否平安返家，長年來為守護人民生命財產付出，甚至不惜犧牲生命。然而，退休後卻面臨退休金遭調降，讓許多警消同仁感到寒心。警消並非要求額外待遇，而是希望政府信守法律與承諾，否則一個不尊重法治、民意與信用的政府，終將受到社會大眾譴責與拋棄。

民眾黨法律顧問賴苡安表示，銓敘部在答辯書中主張自己只是「核算機關」，並非真正的發放機關；內政部則稱自己既不是核算機關，也不是發放退休金的機關，試圖撇清責任。更讓她無法接受的是，行政院方面在答辯中一方面承認相關法律已經立法院通過，退休警消依法確實應有相關權益，另一方面卻以預算及行政程序等理由遲未給付，形同「法律通過了，卻不給錢」。

黃國昌 退休金 霸凌

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