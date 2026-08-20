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中選會8月28日審議鞭刑3公投 游盈隆：一票多案希從長計議

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會主任委員游盈隆上午舉行「向人民報告」說明記者會，並張貼年底縣市長及議員選舉公告。記者鄭超文／攝影
中選會主任委員游盈隆上午舉行「向人民報告」說明記者會，並張貼年底縣市長及議員選舉公告。記者鄭超文／攝影

中選會今天公布選舉公告，針對立法院通過鞭刑入法、廢除非核家園，以及交通罰鍰專用改善道安公投提案。中選會主委游盈隆表示，本希望越快審查越好，但周二傍晚才接到立法院函文，準備時間不足，延期至8月28日委員會審議。至於一票多案，還是希望能暫緩立法，從長計議。

游盈隆說，周二傍晚，中選會才接到立法院函文，以至於準備時間不足，原訂8月21日委員會審議三個公投案，如今將延期到8月28日，會嚴謹地進行相關審查，至於會有多少公投案通過，要委員會集體決定。

游盈隆先前曾說「一個恰恰好，二個有點多，三個受不了」，他說，目前沒有新的順口溜，中選會會非常審慎處理立法院通過的公投案，中選會是主管機關，會依據公投法依法行政，下周五相信大家都會看到結果。

對於三項公投案的未來，他說，由於中選會是合議制，必須要8名委員一起開會討論決定，目前不會有結論。因為他是主席，若有需要他投就投，不需要就不投，沒有定見。

游盈隆表示，今年首投族大約60萬多人，總數選民1965萬左右，公投越多，開票會開越晚，是國人都知道的事情，以2022年九合一選舉為例，當時開完晚間11時40分，若是兩個公投案，一定過午夜是毫無疑問，三個公投案就會凌晨，是不會有什麼意外的。

游盈隆說，一票多案可能的立法，中選會已經多次對外表示期期以為不可，沒有經過審慎有系統的研究，倉促立法付諸實行，會對選務有很大衝擊，最近幾天他率同中選會拜會立法院三黨團，希望傳遞訊息是一票多案修法，希望能夠暫緩立法，從長計議。

公投 游盈隆 中選會

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