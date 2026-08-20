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游盈隆張貼選舉公告 縣市長選舉8月31日起受理登記

攝影中心／ 記者鄭超文／台北即時報導
中選會主任委員游盈隆上午舉行「向人民報告」說明記者會，隨後張貼年底縣市長及議員選舉公告。記者鄭超文／攝影
中選會主任委員游盈隆上午舉行「向人民報告」說明記者會，隨後張貼年底縣市長及議員選舉公告。記者鄭超文／攝影

中央選舉委員會主任委員游盈隆上午張貼選舉公報，正式公告115年地方公職人員選舉啟動，中選會並舉行「向人民報告」說明記者會，向媒體及社會大眾說明最新選務及公投審議進度。

針對立法院日前通過的3項公民投票提案，游盈隆表示，中選會是依法獨立行使職權的機關，將秉持超然、公正、專業及依法行政立場辦理相關選務，並以「零誤差」為最高目標，做好年底地方選舉各項準備工作。

游盈隆今天提出7項選務報告，包括發布115年地方公職人員選舉公告、公布投票日期及時間、預估全國選舉人數、投票所設置數及選務工作人員人數，以及說明選舉種類與應選名額等。

此外，115年地方公職人員選舉將首度實施優化原住民選舉人領票作業，並採取保障原住民投票秘密的新措施，在兼顧投票秘密的同時，保障原住民選舉人的投票權益。

中選會表示，候選人自8月31日起受理登記，並提醒參選人依相關規定辦理財產申報。中選會也將成立「深偽影音防制專案小組」，與檢察、警察及數位發展部密切合作，掌握選舉期間可能出現的深偽影音及相關資訊操作情形。

游盈隆指出，若立法院通過的3項公投案最終全數成案，並與年底地方公職人員選舉合併舉行，預估將增加約14億元選務經費；此外，由於選票數量及選務程序增加，開票及選舉結果公布時間也可能延後。

游盈隆強調，中選會將持續依照法律及既定選務程序推動相關工作，面對地方選舉及可能合併舉行的公投，將以維護選舉公平、公正及投票權益為核心，做好各項選務準備。

中選會主任委員游盈隆上午舉行「向人民報告」說明記者會表示，中選會作為獨立機關，必將秉持超然、公正、專業與依法行政之立場辦理，以「零誤差」為最高目標備戰年底的九合一地方大選。記者鄭超文／攝影
中選會主任委員游盈隆上午舉行「向人民報告」說明記者會表示，中選會作為獨立機關，必將秉持超然、公正、專業與依法行政之立場辦理，以「零誤差」為最高目標備戰年底的九合一地方大選。記者鄭超文／攝影

中選會主任委員游盈隆上午在中選會一樓張貼年底縣市長及議員選舉公告。記者鄭超文／攝影
中選會主任委員游盈隆上午在中選會一樓張貼年底縣市長及議員選舉公告。記者鄭超文／攝影

游盈隆 中選會 地方選舉

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