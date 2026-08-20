游盈隆張貼選舉公告 縣市長選舉8月31日起受理登記

中央選舉委員會主任委員游盈隆上午張貼選舉公報，正式公告115年地方公職人員選舉啟動，中選會並舉行「向人民報告」說明記者會，向媒體及社會大眾說明最新選務及公投審議進度。

針對立法院日前通過的3項公民投票提案，游盈隆表示，中選會是依法獨立行使職權的機關，將秉持超然、公正、專業及依法行政立場辦理相關選務，並以「零誤差」為最高目標，做好年底地方選舉各項準備工作。

游盈隆今天提出7項選務報告，包括發布115年地方公職人員選舉公告、公布投票日期及時間、預估全國選舉人數、投票所設置數及選務工作人員人數，以及說明選舉種類與應選名額等。

此外，115年地方公職人員選舉將首度實施優化原住民選舉人領票作業，並採取保障原住民投票秘密的新措施，在兼顧投票秘密的同時，保障原住民選舉人的投票權益。

中選會表示，候選人自8月31日起受理登記，並提醒參選人依相關規定辦理財產申報。中選會也將成立「深偽影音防制專案小組」，與檢察、警察及數位發展部密切合作，掌握選舉期間可能出現的深偽影音及相關資訊操作情形。

游盈隆指出，若立法院通過的3項公投案最終全數成案，並與年底地方公職人員選舉合併舉行，預估將增加約14億元選務經費；此外，由於選票數量及選務程序增加，開票及選舉結果公布時間也可能延後。

游盈隆強調，中選會將持續依照法律及既定選務程序推動相關工作，面對地方選舉及可能合併舉行的公投，將以維護選舉公平、公正及投票權益為核心，做好各項選務準備。

中選會主任委員游盈隆上午舉行「向人民報告」說明記者會表示，中選會作為獨立機關，必將秉持超然、公正、專業與依法行政之立場辦理，以「零誤差」為最高目標備戰年底的九合一地方大選。記者鄭超文／攝影