檢察長查賄信引發政治恐嚇疑慮 國民黨：司法宣導應說清法律界線

全國地檢署檢察長寄給各自轄區里長選舉查察法律宣導信，引發外界疑慮，要求檢察體系停止政治恐嚇。國民黨今天與律師舉行記者會指出，不反對司法機關宣導反賄選，但司法宣導應把法律風險及違法界線說清楚，而非讓民眾混淆合法交流行動與司法風險，甚至為避免困擾，而終止所有交流

國民黨考紀會主委張雅屏指出，反賄選是地方及中央選舉前都會進行的工作，由檢察長寫信給基層村里長或參選人，也可以理解；但遍查過去相關資料，過往以檢察長名義發出的反賄選信件，不會進行其他額外宣導。

他說，為何檢察長的一封信以宣導之名，將兩岸交流、赴大陸交流相關事項納入說明，因此產生是否有假宣導之名，行恐嚇之實的疑慮。若宣導未將真正涉違法的具體情況說清楚，容易讓參加過交流活動的民眾，產生恐慌及寒蟬效應。

律師蕭棋云表示，相關宣導內容所指的是，兩岸交流活動中不可夾雜支持特定人的違法行為，並不是說所有的交流行為，都是必然是違法的，但這個界線沒有那麼明確說清楚。司法宣導應該更明確遵循把法律風險說清楚，不是讓民眾混淆，認為合法交流行動就會造成自身的司法風險。

蕭棋云說，人民對司法機關有信賴感，加上司法機關的高度威權，很容易使民眾產生疑問，是不是為了避免所有不必要的困擾，就讓所有的交流都終止掉。

律師徐豪駿以參加兩岸交流活動的經驗表示，在台灣參加過相關交流活動的人很多，去參加過交流活動的人都知道，沒有叫我們支持特定候選人過，甚至他參加的團體，也有政治立場不同的團員，但待遇完全相同，活動內容就是看風景，參觀歷史建築，以及分享對當地風土、飲食等看法，沒有政治活動。

徐豪駿指出，相關宣導只有一張紙，有點像是命令，容易給人暗示不能前往參加交流活動的感覺。應該透過詳細問答，告訴里長，參加活動可能遇到哪些情況，哪些事情絕對不能做，哪些事情不能做，以及為什麼這個活動，還是可以繼續參加，也不會犯法。