影／法案通過卻不編退休金預算 退休警消赴行政院討公道

為抗議政府未依法編列警消退休金相關預算，台灣民眾黨主席黃國昌今天號召逾百名退休警消前往行政院抗議，現場高舉「警消淪為次等公民」、「賴政府帶頭霸凌」等標語，痛批賴清德、卓榮泰持續忽視退休警消權益，要求行政院依法執行相關法律，儘速編列預算，保障退休警消生活。

立法院去年三讀修正「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」，將退休軍人及警察人員所得替代率上限調高至80%。賴清德總統於去年4月25日公布，並於4月27日生效。不過，行政院認為相關修法涉及違憲疑慮，已聲請憲法審查，同時未在中央政府總預算中編列相關差額經費，引發退休警消團體不滿。

今天抗議活動包括台灣民眾黨主席黃國昌、退休警察人員協會總會長黃啟澤、榮譽總會長耿繼文、消防退休人員協會總會常務理事陳群應，以及民眾黨立委陳清龍、國民黨立法院黨團總召傅崐萁、國民黨立委吳宗憲、民眾黨籍台北市議員張志豪等人出席。

黃國昌痛批，退休警消奉獻一生，為守護民眾生命財產出生入死，如今到了退休年紀，立法院三讀通過、總統也已公布的法律，政府卻沒有落實相關待遇。

黃國昌表示，這個國家難道要被賴清德、卓榮泰「這個爛政府」搞到什麼境地，行政院才會反省？他指出，退休警消過去為一般民眾出生入死，如今卻面臨退休權益無法落實的問題，甚至出現政府「說不還就不還、說不給就不給」的情況，因此今天退休警察及消防人員勇敢站出來，就是要到行政院討公道。

退休警察人員協會總會長黃啟澤表示，行政院雖然已提出憲法審查，但在憲法法庭作成判決前，總統公布施行的法律仍有效，行政院應依法執行，並儘速編列相關預算，保障退休警消的生活權益。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，政府應該將心比心，希望行政院盡快依照中華民國憲法及相關法律處理，讓所有警察、消防人員及辛苦奉獻的公務人員，都能獲得應有的待遇與保障。

逾百名退休警消前往行政院，抗議政府不依法編列警消退休金等預算，遞交陳情書時，一位民眾上前質疑接陳情書者的層級太低。記者邱德祥／攝影

為抗議政府不依法編列警消退休金等預算，台灣民眾黨主席黃國昌（中）今天號召逾百名退休警消到行政院抗議。記者邱德祥／攝影