批綠營沒搞懂就反對 國民黨：藍版不舉債 年底發1萬、明年初再發1萬

民進黨立法院黨團批評國民黨主張普發2萬元，違反不舉債、增福利、固國防前提，國民黨文傳會主委陳以信今天說，民進黨立委范雲等為反對而反對，亂扣舉債帽子誤導民眾，根本沒搞懂國民黨提案。

陳以信表示，國民黨版普發現金特別條例，對國防一毛不砍、社福一毛不減、新債一毛不舉，請賴清德總統不要為德不卒，支持國民黨主張普發2萬，真正還錢於民，共享AI紅利。

陳以信指出，國民黨主張的普發2萬元，不是要求賴政府明年加碼一倍，而是根據今年的超徵稅收與歲計賸餘，今年可先發1萬元，明年再依總預算歲入的AI紅利，明年再發1萬元，一加一就是2萬元。

他說，民進黨立委連今年超收稅捐預計超過5000億元都不知道，急著亂扯國防、扯社福、扯舉債，到底民進黨立委是看不懂提案，還是故意裝傻看不懂？

陳以信表示，國民黨版本的重點是今年就能發，不用拖到明年。賴總統既然政策轉彎，就不要為德不卒。畢竟連賴總統自己都承認1萬元買菜都不夠，行政院長卓榮泰也說1萬元只能買遙控飛機。請賴總統與卓院長支持國民黨主張，今年先發1萬元、明年再發1萬元，普發2萬元真正還錢於民，全民共享AI紅利。