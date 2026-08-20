普發現金成戰火...綠議員嗆「你去選總統」 蔣萬安這樣回

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告。針對賴清德總統宣布將普發現金每人一萬元，民進黨議員陳賢蔚認為蔣是唱反調、為反對而反對，應該趕緊規畫購物振興活動。蔣萬安過程中回，「我是呼應賴總統，那議員你覺得呢？」讓陳不滿直呼「你去選總統！」蔣萬安說，「我沒有！專注市政。」

陳賢蔚說，台北市身為首都，全年的預算多達2300多億元，蔣萬安見到中央普發1萬元，卻酸說1萬元買菜就沒了應該要發2萬元，很失望，可見就是唱反調、扯後腿、為反對而反對的市長。

過程中，蔣萬安直接回應，「不是啊！1萬元這是賴總統說的啊，我是呼應賴總統，那議員你覺得呢？你覺得賴總統說得對不對？買個菜就沒了啊。」

陳賢蔚也說，普發一萬代表稅收很高、執政能力高，市長會支持農曆年前領大紅包嗎？年底前會支持立法院完成審議、普發現現金嗎？

蔣萬安說，審查總預算是立法院權利，認為中央稅收超收非常多，光是證交稅就收了6000億元，要不要多拿些出來，分享給全民呢？

陳賢蔚追問，中央在蔣萬安任內普發兩次現金，最近一期更是議員追問下才推出相關購物振興活動，決策速度太慢，趕快規畫政策。不過，蔣萬安僅回，中央實徵的比去年還要多依照多，要不要考慮多發些呢？

陳賢蔚不滿直喊「那你去選總統！」蔣萬安說，「我沒有！專注市政。」