普發現金吵翻 蔣萬安嗆綠雙標：民進黨去年說是「共產黨的招」

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告，民進黨議員洪婉臻針對蔣萬安說中央應普發現金2萬，但國民黨卻擋北市普發現金2萬的提案，根本自打臉；蔣萬安則反擊，民進黨提案北市用「老本」發，中央卻用超徵的稅收發，且民進黨去年反對發現金1萬，還說是「共產黨的招」，民進黨永遠雙標。

洪婉臻質詢指出，若市長認為應該發2萬，表示可以接受普發現金，就不要在那邊戰藍綠，「自打臉」而且市長自己認為要發2萬，民進黨的議員，也幫忙提案發2萬，結果國民黨的議員昨天阻擋，這不是很好笑嗎？

蔣萬安，因為中央如果要發，用超徵的稅收，當然可以「還稅於民」，但因為民進黨議員要北市府用「老本」發，中央卻可以用超徵的稅收發，這是什麼標準？要不要說明一下？

蔣萬安指出，因為北市的「老本」需要支應收支的短差，還要還債，還要進行各項建設。那同樣的標準，中央除了拿超徵的稅收，要不要拿歲計賸餘出來加一加，發給民眾？所以民進黨永遠就是雙重標準。

洪婉臻也嗆，蔣萬安最大的問題就是雙標，而且問A答B；蔣萬安說，是民進黨雙標，去年反對發現金，說這叫「共產黨的招」，要不要說明一下？「你認同嗎？」要不要認同這是共產黨的招？