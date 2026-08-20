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綠提案普發2萬...秦慧珠連喊3次「就是我擋的」 蔣萬安揭不發原因

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今早赴議會進行專案報告。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安今早赴議會進行專案報告。記者邱書昱／攝影

台北市蔣萬安今早赴議會進行專案報告。國民黨北市議員秦慧珠質詢時，直言民進黨個別議員提案北市普發2萬元，連講三次「就是我擋的！」去年還是黨團討論後提案，今年僅少數議員提，根本沒有縝密討論。蔣萬安回，綠營提是要台北市以歲計賸餘來發，這是台北市老本，這和中央用超徵稅收不同。

秦慧珠表示，去年普發現金，民進黨是以黨團去提出版本，要求北市府加碼2.1萬元，國民黨團也認為可以衡量經濟情況來討論，但市府經過縝密計算回覆議會說不能發。今年的普發現金，民進黨議員說國民黨阻擋提案，「對！就是我擋的；講三次表示負責任。」

秦慧珠說，會擋是因為去年民進黨是以黨團民意討論後提案，今年是少數個別議員抄襲去年黨團內容，前面說蔣萬安要發兩萬，顯然今年是各別議員搶先，是炒冷飯，根本沒有縝密討論，沒有共識、準備的提案，當然要擋。

針對不發放的理由，蔣萬安回覆，中央能夠發是因為超徵稅收非常高，稅入稅出平衡，台北市政府稅入稅出短差，稅入少於稅出7.25億元。民進黨團議員是要台北市以歲計賸餘來發，這是台北市老本，這和中央用超徵稅收不同。

蔣萬安說，台北市歲計賸餘在116年度只有332億元，但是債務有353億，而且除了要還債，要彌平稅入、稅出的短差，還要支應公共建設、社福等，所以沒有條件發。

蔣萬安也說，賴總統去年說發一萬買菜就沒有，此外，中央至少今年超徵稅收，所得稅等其他證交稅等，今年超過6000億，所以這些是超徵稅收，回稅於民，應該要多加考量。

另一方面，秦慧珠也追問怎麼推動中央發放？會和台北市國民黨立委討論嗎？蔣萬安說，法律上面預算案，立法院怎麼進行，最深入審慎研議，尊重立法委員。

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