卓榮泰盼縫合兩院的距離 李彥秀：請先副署立院三讀法案

針對立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰日前因「行政院不副署案」在臉書隔空交戰，卓榮泰昨稱，希望透過媒體的報導，縫合行政和立法兩院的距離。國民黨立委李彥秀對此表示，民進黨若有心要縫合朝野裂痕，請政院立刻副署並執行7項立院三讀通過的法案。

李彥秀指出，韓國瑜周一下午收到總統府「便牋」指政院決定不副署為「台灣兒少成長及未來帳戶條例」與「有線廣播電視法」修正案，讓韓院長實在忍無可忍，決定發臉書文表達立場。這涉及到幾個憲政層次的問題，第一，公文具有法定效力與固定格式，便牋則用於內部簡便溝通、不具法律效力，總統府以便牋方式告知立法院，根本就是把立法院當成總統府的「立法局」，吃盡最高民意機關的豆腐，連基本的尊重都沒有，而且態度挑釁惡意至極，是可忍贖不可忍，韓院長為了捍衛立法院與憲政主義尊嚴，才發文正式聲明立法院立場。

第二，總統府代行政院答覆不副署立院法案，簡直是憲政史上頭一遭，更凸顯總統府「將國家當成我家」，嚴重違反憲政倫理與常軌，目的只有一個就是不斷製造朝野衝突，繼續鞏固深綠獨派的支持。第三，「副署權」在憲政設計上是賦予行政院制衡總統的權力，行政院如果認為有窒礙難行之處就應該提出「覆議」或是「釋憲」，行政院卻4次不附署7個立法院三讀通過法案，根本就是憲政鬧劇，卓榮泰才應該好好重修「憲法」。第四，民進黨踐踏憲法尊嚴，卓榮泰回過頭又要「縫合行政與立法兩院距離」，根本就是「打完人再呼呼」，已經完全失去社會公信力。

李彥秀強調，民進黨如果真的有心要縫合朝野裂痕，請立即做兩件事，第一，賴總統立刻與在野黨領袖舉行峰會，第二，行政院立刻副署並執行7項立院三讀通過的法案。