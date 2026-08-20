快訊

國旅平日補助來了！觀光署：今起線上登錄 9月1日正式實施

瓊斯盃／中華藍分組墊底仍晉4強惹議 籃協道歉了

動物也受害！加薩戰火下的動物園生存困境

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰盼縫合兩院的距離 李彥秀：請先副署立院三讀法案

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／截自李彥秀臉書
國民黨立委李彥秀。圖／截自李彥秀臉書

針對立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰日前因「行政院不副署案」在臉書隔空交戰，卓榮泰昨稱，希望透過媒體的報導，縫合行政和立法兩院的距離。國民黨立委李彥秀對此表示，民進黨若有心要縫合朝野裂痕，請政院立刻副署並執行7項立院三讀通過的法案。

李彥秀指出，韓國瑜周一下午收到總統府「便牋」指政院決定不副署為「台灣兒少成長及未來帳戶條例」與「有線廣播電視法」修正案，讓韓院長實在忍無可忍，決定發臉書文表達立場。這涉及到幾個憲政層次的問題，第一，公文具有法定效力與固定格式，便牋則用於內部簡便溝通、不具法律效力，總統府以便牋方式告知立法院，根本就是把立法院當成總統府的「立法局」，吃盡最高民意機關的豆腐，連基本的尊重都沒有，而且態度挑釁惡意至極，是可忍贖不可忍，韓院長為了捍衛立法院與憲政主義尊嚴，才發文正式聲明立法院立場。

第二，總統府代行政院答覆不副署立院法案，簡直是憲政史上頭一遭，更凸顯總統府「將國家當成我家」，嚴重違反憲政倫理與常軌，目的只有一個就是不斷製造朝野衝突，繼續鞏固深綠獨派的支持。第三，「副署權」在憲政設計上是賦予行政院制衡總統的權力，行政院如果認為有窒礙難行之處就應該提出「覆議」或是「釋憲」，行政院卻4次不附署7個立法院三讀通過法案，根本就是憲政鬧劇，卓榮泰才應該好好重修「憲法」。第四，民進黨踐踏憲法尊嚴，卓榮泰回過頭又要「縫合行政與立法兩院距離」，根本就是「打完人再呼呼」，已經完全失去社會公信力。

李彥秀強調，民進黨如果真的有心要縫合朝野裂痕，請立即做兩件事，第一，賴總統立刻與在野黨領袖舉行峰會，第二，行政院立刻副署並執行7項立院三讀通過的法案。

卓榮泰 李彥秀 副署

延伸閱讀

韓卓再交鋒 韓國瑜：副署權怎變立法否決權

嗆政院發文始末⋯府「便牋」通知不副署 韓國瑜忍無可忍

隔空交火後拋橄欖枝 卓榮泰喊話：盼縫合行政與立法兩院距離

再嗆韓國瑜 卓榮泰：若立院容許違憲法案一再出現 政院有責不實現

相關新聞

普發現金吵翻 蔣萬安嗆綠雙標：民進黨去年說是「共產黨的招」

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告，民進黨議員洪婉臻針對蔣萬安說中央應普發現金2萬，但國民黨卻擋北市普發現金2萬的提案，根本自打臉；蔣萬安則反擊，民進黨提案北市用「老本」發，中央卻用超徵的稅收發，且民進黨去年反對發現金1萬，還說是「共產黨的招」，民進黨永遠雙標。

不副署交鋒後卓榮泰拋縫合兩院 蔣萬安怒轟：說一套做一套

行政院長卓榮泰和立法院長韓國瑜近期因「行政院不副署案」隔空交火。行政院長卓榮泰昨天則拋橄欖枝，說要「縫合行政和立法兩院的距離」。對於卓榮泰說法，北市長蔣萬安今天重砲行政院在創造傷口，且不斷將傷口擴大，不要說一套做一套。

批綠營沒搞懂就反對 國民黨：藍版不舉債 年底發1萬、明年初再發1萬

民進黨立法院黨團批評國民黨主張普發2萬元，違反不舉債、增福利、固國防前提，國民黨文傳會主委陳以信今天說，民進黨立委范雲等為反對而反對，亂扣舉債帽子誤導民眾，根本沒搞懂國民黨提案。

影／法案通過卻不編退休金預算 退休警消赴行政院討公道

為抗議政府未依法編列警消退休金相關預算，台灣民眾黨主席黃國昌今天號召逾百名退休警消前往行政院抗議，現場高舉「警消淪為次等公民」、「賴政府帶頭霸凌」等標語，痛批賴清德、卓榮泰持續忽視退休警消權益，要求行政院依法執行相關法律，儘速編列預算，保障退休警消生活。

普發現金成戰火...綠議員嗆「你去選總統」 蔣萬安這樣回

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告。針對賴清德總統宣布將普發現金每人一萬元，民進黨議員陳賢蔚認為蔣是唱反調、為反對而反對，應該趕緊規畫購物振興活動。蔣萬安過程中回，「我是呼應賴總統，那議員你覺得呢？」讓陳不滿直呼「你去選總統！」蔣萬安說，「我沒有！專注市政。」

對美新購攻擊無人機非美軍制式裝備 解構識別3道密碼

我國透過編列特別預算，耗鉅資向美國國防新創科技公司「安杜里爾」（Andúril）採購ALTIUS-700M反甲型無人機飛彈系統，國防部向立法院報告證實，這批無人機沒有美軍制式編號，未曾作軍事部署，僅少批量測試的產品，且無相關作戰準則可參據。 陸軍無人系統訓練指揮部必須為這項裝備自行撰寫作戰準則，實屬罕見，台灣軍方恐成為美新創公司軍備測試旳「白老鼠」，須自求多福。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。