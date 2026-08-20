對抗民進黨斷根中華文化 羅智強推「說歷史」系列找回靈魂

國民黨立委羅智強今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，就對抗民進黨的打壓，他表示除了箭與盾，更有要「旗子」，他將推出「說歷史」系列，並用AI動畫呈現，找回「靈魂」以及被斷根的歷史。

羅智強直言民進黨上台，推動去中國化，造成「5個斷根」：斷歷史的根、斷文化的根、斷道德的根、斷典範的根、斷民主的根，開始洗人民的腦，種種貪汙弊案、毀壞民主的行為都能包容。要打仗，除了攻擊的箭，防守的盾，更需要棋子，因為它代表著靈魂，「說歷史」系列將從盤古開天，一直講到中華民國，希望重現誠信、清廉、正派的價值，把被民進黨淘空的靈魂找回來。

羅智強預告，明天舉行說歷史故事陪伴父母的首映會，現在台灣處於一個很不利的文化框架，甚至已經延伸到意識形態，這些都是與民進黨作戰的一環，因此他決定開闢新路徑，邀請立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、國民黨主席鄭麗文、媒體人趙少康與王淺秋共襄盛舉，等到系列成熟後，進一步以AI方式呈現，期盼找回斷根的歷史與文化。

另外，行政院宣布不副署「台灣兒少成長與未來帳戶條例」，累計已有7起立法院三讀法案不予副署，立法院長韓國瑜批評，「執政權再大，都大不過憲法」。行政院長卓榮泰試圖拋出橄欖枝，稱希望透過媒體的報導和文化的力量，除了縫合文化部和國人的距離，還要縫合行政和立法兩院的距離。

羅智強酸，「世界怎麼跟得上台灣？」全世界民主國家有哪一個行政機關，可以對立法院通過的法律不公布、不副署、不執行？直言台灣處在一個很艱難的環境，這個跋扈的執政黨必須下台，呼籲在野要把自己的立場踩定踩好，才不會受到影響。

至於賴清德總統宣布普發現金一萬，羅智強認為就是全看心情而定，賴清德去年心情不好就反對，今年心情好就贊成，但沒關係，有就好。他也贊同蔣萬安的說法，認為普發現金應該要按照超徵歲收的比重，所以發2萬會是比較公道的做法。