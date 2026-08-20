卓榮泰不副署 游淑慧曝昔3實例：法律草案不是賴皇聖旨

行政院長卓榮泰不副署兒童及少年未來教育與發展帳戶條例等立院三讀法案，立法院長韓國瑜重話「執政權再大，都大不過憲法」。卓19日受訪說，不讓違憲法案實現是行政院的責任。國民黨議員游淑慧嘆奇怪，政院提社福，立院如果把保障提高、把金額加碼，好像就是「亂政」、「違憲」？

游說，要知道行政院送進立法院的叫做「法律草案」，不叫「賴皇聖旨」。既然叫「草案」，本來就是送進國會讓民意代表審議、修改、協商、表決。否則還要立法院做什麼？甚至翻開中華民國立法史，她舉過去三個實例，痛批執政黨「不要帶頭曲解法條，更不要故意把「預算案」和「法律案」混為一談。」

游舉第一個案例「2008年勞保年金」，她說，當年行政院提出勞保年金制度，原本規畫的年金給付率是 1.3%。結果法案進入立法院審議後，最後三讀通過的是1.55%。

換句話說，行政院提1.3%，立法院最後加碼提高到1.55%。且這還不是一次性紅包，而是牽涉數百萬勞工、政府長期財務責任的社會保險制度。如果今天有人主張「行政院提出多少，立法院就只能照單全收，不能增加。」那請問：2008年的勞保年金又算什麼？

第二個案例更直接「2011年老農津貼」。當時老農津貼每個月是6000元。行政院提出的修法版本，是依照消費者物價指數CPI調整5.27%，也就是6000元變6316元。結果法案進入立法院之後，最後三讀通過的不是6316元，而是7000元。所以歷史事實就是「立法院加碼」？很多民進黨和青鳥拿憲法第70條亂入。

「中華民國憲法」第70條寫的是：「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」請注意三個字「預算案」。憲法第70條規範的是立法院審議行政院提出的「預算案」時，不得自行增加支出。但不能把「預算案不得增加支出」，偷換概念成「立法院審議法律案時，不能涉及增加政府支出」預算案和法律案，這是兩件不同的事情。

游說，如果法律案也完全不准立法院修改給付內容，那前面的勞保年金1.3%變成1.55%；老農津貼6316元變成7000元。又是怎麼經過立法院三讀、成為法律、施行至今？

再舉一個證據，「財政紀律法」第5條明文規定：中央政府各級機關或立法委員所提法律案，如果大幅增加政府歲出或減少歲入，應先具體指明彌補資金來源。這條規定除了是財政紀律的要求，也恰恰說明：法律制度本身就預設，立法委員提出的法律案，可能增加政府歲出或減少歲入；法律要求的是說明財源，而不是一概禁止提出。

游淑慧說，執政黨不要帶頭曲解法條，更不要故意把「預算案」和「法律案」混為一談。不能因為今天國會修改了行政院的版本，就把「國會審議、修改法律草案」說成一件天理不容、前所未見的事情。要知道行政院送進立法院的叫做「法律草案」。不叫「賴皇聖旨」。既然叫「草案」，本來就是送進國會讓民意代表審議、修改、協商、表決。否則還要立法院做什麼？

「乾脆行政院自己寫、自己蓋章、自己宣布通過，不是更快？」游說，民主政治之所以需要國會，就是因為行政權不能自己說了算。行政院有提案權，立法院有審議權。有提案，就有審議；有審議，就可能修改。行政院版本不是聖旨；立法院也不是行政院的橡皮圖章。卓榮泰不要當法盲或法氓曲解法律或知法玩法。