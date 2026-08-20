國軍加薪 總統：第3類戰鬥加給增4千元

賴清德總統昨日宣布從七月一日起，國軍部隊新增「第三類戰鬥部隊加給」各旅級以下提供作戰持續力的單位，每一名官兵每個月可支領四千元加給。國防部解釋，包括戰傷醫療、化學、工兵、憲兵及關鍵基礎設施守備部隊，都可適用第三類戰鬥加給。

賴總統昨日赴陸軍二三四旅勗勉漢光演習參演部隊，聽取官兵心得，並在致詞時宣布從七月一日起，新增第三類戰鬥部隊加給四千元。同時從七月一日起，服役於戰鬥部隊的義務役官兵，也可比照志願役官兵支領戰鬥部隊加給。

賴總統也提到，自己上任後，持續調整國軍官兵的待遇。去年核定調增志願役、戰鬥部隊、戰航管、電偵及網路戰等五項加給；今年二月核定將無人機部隊納入支領戰鬥部隊加給。他始終堅信，國家的安全，需要堅實的國防；堅實的國防，依靠的是受到尊敬、沒有後顧之憂的國軍官兵。

目前第一類戰鬥部隊加給針對第一線作戰部隊，每月領取一萬二千元；第二類戰鬥部隊加給提供給戰鬥支援部隊，每月支領七千元。新增的第三類加給提供給作戰持續力單位，每月支領四千元。

國防部表示，「戰鬥部隊」的定義已修正為：「以聯合作戰型態，直接與敵軍從事作戰，或協同作戰部隊提供戰鬥支援，及提供作戰持續力之部隊，如提供打擊火力支援，作戰能力需求及戍守重要政經及關鍵基礎設施等。」

針對第三類「提供作戰持續力」之部隊，國防部解釋，包括提供打擊火力支援之部隊，如彈藥、油料、戰傷醫療、軍品運輸、化學及工兵等部隊。其次為提供作戰能力需求之部隊，如武器裝備搶修、戰技訓練、戰力研發、提供戰場情報及心理戰部隊。第三，包括戍守我國重要政經及關鍵基礎設施，如憲兵部隊及地區防衛部隊。最後，已支領第一、二類型戰鬥部隊之連級單位，其上級直屬營部、旅部單位也納入第三類型戰鬥部隊。