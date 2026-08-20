戰鬥加給增加…藍：與軍人待遇條例有差距 白營批警消退休金「賴著不給」

賴清德總統昨天宣布國軍部隊新增「第三類戰鬥部隊加給」，每一名官兵每個月可支領四千元加給。國民黨立委徐巧芯昨稱支持，但也提醒這與立院三讀通過的法案有差距，應該要依法行政；民眾黨主席黃國昌則呼籲，請賴總統不要遺忘退休警消，賴政府迄今都「賴著不給」，快要欠錢欠到中秋節了。

徐巧芯昨表示，賴總統提出新增四千元「戰鬥加給」，全力支持。畢竟現在兩岸兵凶戰危，再加上少子化，愈來愈多人提前退伍，因此支持國軍能夠有更好的待遇。

但徐巧芯也提醒，賴總統這項措施距離立法院先前三讀通過的「軍人待遇條例」，給予志願役加給最高三萬元的標準仍有差距，未來她將持續要求政院必須依法行政，不能對立院通過的法律不理不睬，若能將這次新增的四千元加給，再加上立法院已通過的法案內容，才能全面提升國軍權益與福利。

民眾黨立院黨團總召陳清龍說，照顧辛苦的軍人是朝野共同目標，然而立法院早已通過相關修法，行政院至今遲未編列警消退休金、軍人加薪預算，請問賴政府還要賴帳到何時？同樣是行政院認定違憲的法案，退休公教人員的差額都已完成補發，難道警消是二等公民嗎？

黃國昌說，請賴總統不要遺忘退休警消，他們一生奉獻給國家，依法調高而取得公法請求權的退休金，賴政府迄今賴著不給，民眾黨今將陪同退休警消到政院表達心聲。