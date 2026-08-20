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長崎矮化我 林：台灣處境特別 外交仍要往來

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導

日本長崎市日前舉辦原爆和平紀念典禮，我國駐日本代表李逸洋大動作表達不滿，認為我方被安排的座位與各國使節不同。外交部長林佳龍昨表示，台灣的處境比較特別，不能夠只是表述我方的立場，外交還是要往來；林佳龍也強調，外交很複雜，不可能百分百符合我們期待的標準。

林佳龍昨出席國防外交委員會並備詢。國民黨立委黃建賓質詢時關切長崎市原爆和平紀念典禮的爭議。林佳龍回答，我方跟日本都有溝通，溝通管道也非常暢通。

由於長崎市政府將台灣代表座位安排於使節團區域外，李逸洋認為是刻意矮化台灣國格與地位，因此「降低層級出席」，由福岡分處長陳銘俊參加。林佳龍表示，外交部這次活動有分工，由駐日代表赴廣島、處長則前往長崎。林佳龍指出，雖然台日沒有正式邦交，但在廣島活動視台灣為邦交國，外交部非常肯定。

林佳龍說，長崎市政府過去確有一些比較不友善的行為，他們這次也希望有所改善；林佳龍說，此次陳銘俊參與長崎市原爆和平紀念典禮，報到後有專人引導入座，同時佩戴與各國使節相同的花飾，所以他認為某個程度來講，對方也可能感受到，不管是我們的誠意或是他們社會的壓力，「我認為這是朝好的方向發展」。

另外，九月在南韓的光州雙年展，台灣原以「台灣館」為名參加，遭主辦單位更名為國立台灣美術館的英文縮寫「NTMOFA」，台灣藝術家聯名抗議，引發國際關注，林佳龍表示，會極力交涉爭取，根據協議辦活動，指「還有點時間」，希望能妥善解決。

長崎 外交 和平 林佳龍 外交部

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