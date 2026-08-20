陳其邁怨補助大減 柯志恩：因政院不副署

陳其邁前天率高雄市府團隊赴議會說明一一六年度總預算，歲入較今年減少四十八點一九億元，計畫型補助更大減一百廿三億元。他指財劃法修法後高雄計畫型補助減最多，主張重修財劃法，院版分配較公平。對此，市長參選人柯志恩反擊，計畫型補助掌握在行政院手中，高市府要追究財源縮減，「冤有頭、債有主，算帳應找對人」。

今年統籌款已依新版財劃法的公式調整，但一般及計畫性補助款的條款在去年十一月十四日修法時，行政院不副署，以致部分縣市財源縮減。

柯志恩指出，地方財政改革已有共識，高市府不應一方面要求修法，另方面又將補助減少歸咎於財劃法。新版財劃法，高雄的財源還是有增加的，大家要把事實來講清楚。

柯說，計畫性補助需要行政院點頭，才能對地方基礎建設釋放出更多的財源，行政院對一般性、計畫性補助真的需要「網開一面」。但重要的是，國民黨第二次所提出的財劃法三讀修正部分，行政院也是不副署，「老實說，我們應該找行政院來算帳」。

柯志恩說，她也同意行政院後來提出的版本，但政院對各縣市到底要分配多少財源，完全沒一個數字，高雄需要建設，希望行政院能把關愛的眼神放在高雄，把計畫性補助及一般性補助還給我們高雄。

行政院發言人李慧芝昨表示，現行財劃法水平分配嚴重不均，造成縣市之間極大落差，政院已在去年十一月廿日，將政院版本送請立法院審查，該草案不但能照顧到直轄市與縣市的需求，也能讓中央與地方的事權分配更加合理。迄今為止，立法院已延宕二七三天都未將政院版草案付委審查，政院希望立法院能理性行使憲政職權，儘速將政院版財劃法排入立院討論。