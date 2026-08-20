冷眼集／縫合兩院 卓揆別再當毀憲「縫合怪」

遊戲世界有一種恐怖怪物「縫合怪」，在網路流行語中，被延伸用來形容將各種不同風格生硬拼貼在一起的現象。這一年來，行政院長卓榮泰將中華民國憲法的副署規定，屢屢拿來拒絕副署立法院三讀通過的法案，擅自把憲法節制總統權力的設計，變成監督立法院的尚方寶劍，胡亂拼貼，像極了錯把雞毛當令箭的「縫合怪」。

行政院長的副署規定，出自憲法第卅七條，「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署」。這項設計的初衷，是為確保行政權對總統發布的法律及命令知情並共同負責，用來節制總統的權力。

副署制度的核心，既然是透過行政院長或部會首長的簽名，對外昭示總統公布法令，並非一個人說了算，就不該「竹篙湊菜刀」用來對抗立法院，更不是對國會法案的否決權。

由於目前行政院長是總統直接任命，不須經立法院同意，形同總統的執行長，說要「節制總統權力」，未免陳義過高。因此，憲法上的副署規定如同雞肋，過去也沒有不副署的先例，直到卓揆才大用特用，卻讓這個小權力變成對抗立法院及在野黨的「大絕招」。

卓揆化身「縫合怪」，魔幻拼貼憲法的副署規定並濫用，不但讓憲法明文政院真正用來制衡立院的覆議規定，以及最終有權裁判是否違憲的大法官及憲法法庭制度，形同虛設，更讓憲政秩序大亂。我國憲法的權力分立設計，也因為一再被誤用，重回叢林時代。行政、立法兩院院長前天深夜的互轟，更讓國人見識到「魔獸世界」般的憲政亂象。

更諷刺的是，卓榮泰在打臉韓國瑜、開撕立法院之後，昨天下午突然拋出橄欖枝，希望「縫合行政和立法兩院的距離」。卓揆似乎完全忘了，破壞憲政秩序、撕裂兩院關係，自己才是始作俑者。卓揆想要縫合，第一步就是別再當惡搞憲法規定、紊亂權力運作的「縫合怪」了。