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韓卓再交鋒 韓國瑜：副署權怎變立法否決權

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷陳宛茜／台北報導
賴政府第四度不副署立院三讀法案，立法院長韓國瑜（右）與行政院長卓榮泰（左）再度交鋒，韓國瑜轟政院，「可以恣意妄為，大吃憲政自助餐嗎？」聯合報系資料照
賴政府第四度不副署立院三讀法案，立法院長韓國瑜（右）與行政院長卓榮泰（左）再度交鋒，韓國瑜轟政院，「可以恣意妄為，大吃憲政自助餐嗎？」聯合報系資料照

賴政府第四度不副署立院三讀法案，立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰再度交鋒。韓國瑜前晚轟政院，「可以恣意妄為，大吃憲政自助餐嗎？」卓榮泰昨上午回敬韓國瑜，指「行政院的責任就是讓違憲法案不能實現」。雙方一來一往，火藥味十足。不過，卓揆昨下午又放軟，表示要「縫合行政和立法兩院之間的距離」。

韓國瑜上周五才喊話政院不要不副署立院三讀法案，然而，卓榮泰本周一拍板不副署兒少未來帳戶條例、廣播電視法修正案，這已是行政院第四度、共七法案不副署，引發韓國瑜不滿。

韓國瑜前晚在臉書發布長文，批評「執政權再大，都大不過憲法」；卓揆貼文回應，指韓國瑜沒讀好憲法和預算法，還兩問韓國瑜，是否阻止過立法院的病態？

在卓揆貼文後，韓國瑜前天深夜於貼文下方留言表示，行政院長的副署權，什麼時候變成了對國會三讀法律的否決權？同樣是立院三讀通過的法令，行政院想執行就說合憲、不想執行就批違憲，閣揆就不副署。試問行政權可以這樣恣意妄為，大吃「憲政自助餐」嗎？行政權不要錯把行政院會當憲法法庭。

卓回批再拋橄欖枝

對於兩院互批，卓榮泰昨上午出席活動時先是表示，韓國瑜之前在立法院發怒，稍稍解決立法院內部權力鬥爭問題，接下來重點是，他希望跟韓國瑜共同嚴肅面對憲法，解決憲政平衡、恢復憲政秩序，才是真正該做的事。

卓榮泰強調，不副署權力來自憲法，是憲法賦予行政院的職權，如果立法院能容許違憲法案一直出現，行政院的責任就是讓違憲法案不能實現，這是保衛國家必要責任。

不過，卓榮泰昨下午出席空總國家文化基地「晴空季」記者會時，突然拋出橄欖枝，表示希望透過媒體的報導和文化的力量，不僅縫合文化界和國人的距離，還要「縫合行政和立法兩院之間的距離」。

晴空季今年主題是「藝術縫合」，透過裝置藝術和展覽、市集，將過去的空軍歷史場域以藝術縫合，也將斷掉的歷史和記憶縫合。卓榮泰指出，文化部現在困難的工作是無法透過部裡面的宣傳工作向國人報告，「因為立法院說你們活動都辦得很好，不用宣傳，國人都應該自動知道」；因此，要麻煩現場媒體大力報導，「縫合一下文化界和國人之間的距離。」接著，卓話鋒一轉表示，希望透過文化部這股縫合的力量，「我們一起努力，縫合一下行政立法兩院之間的距離」，把大家對於憲法認知上的不同「縫合起來」。

卓揆說，只要為了國家好、為了國家的安全、為了國家的財政紀律，我們都可以好好來談，談出一個未來國家發展正當的方向出來。

副署 韓國瑜 卓揆

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