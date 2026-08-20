學者：頻繁不副署 已脫離憲政常軌

行政院已四度不副署立法院三讀通過法案，學者表示，副署權原為共同承擔責任或制衡總統，非對抗國會之工具；行政院頻以不副署阻擋法案已偏離憲政常軌，恐形成實質否決權，亦非憲法原意。面對院際僵局，有學者主張應由憲法法庭釐清，也有學者建議訴諸選舉民意檢驗。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，在雙首長制下，副署制度原本是用以限制總統單獨行使權力並共同承擔責任。在現行制度下，行政院長由總統直接任免，閣揆藉由拒絕副署制衡總統的可能性已大幅降低；然而，副署制度並非設計用來對抗國會，其功能式微也不代表能轉化為行政部門阻擋立法院立法生效的手段。

台北大學公行系教授劉嘉薇說，面對行政立法僵局，她認為不適合訴諸憲法法庭，因現憲法法庭大法官人數不足，理論上不能解釋憲法；修憲門檻又過高，較可行策略是在即將到來的九合一選舉，訴諸成對賴清德總統的不信任投票。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，我國副署制度設計原意是為了讓行政院長與總統共同承擔責任，而非美式總統制下，總統有權不簽署國會通過法案以制衡立法權。賴政府動輒以行政院長不副署作為對抗立法權的行為，並非制度設計的原意。如果再次政黨輪替，新的執政黨也以此作為對抗國會及在野黨的政治工具，也是未來國會多數黨所不樂見。