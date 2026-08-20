聽新聞
0:00 / 0:00

嗆政院發文始末 府便牋通知不副署 韓忍無可忍

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導

立法院長韓國瑜上周五才喊話政院不要不副署立院三讀法案，行政院長卓榮泰本周一旋即拍板不副署兒少未來帳戶條例，引發韓國瑜重話抨擊政院「執政權再大，都大不過憲法」。據了解，韓國瑜周一下午收到總統府「便牋」指政院決定不副署，讓韓國瑜實在忍無可忍，決定發臉書文表達立場。

韓國瑜上周主持朝野協商，為了推進總預算進度，不惜對國民黨立法院黨團總召傅崐萁動怒，並在三讀後向行政院喊話不要不副署立院三讀法案。據近韓人士指出，韓國瑜希望朝野和諧，為了國家要盡快處理總預算，所以喊話要朝野各退一步，給朝野各打五十大板，沒想到執政黨完全打假球，大打立院一個耳光，韓國瑜當然要表態。

卓榮泰本周一宣布不副署立院三讀的未來帳戶條例與有線電視廣播法，據了解，總統府還發函給立法院一份「便牋」指總統府公告法律後，為避免違憲，行政院基於副署權決定不副署等，讓立院覺得相當荒謬，總統府代行政院答覆不副署，簡直是憲政史上頭一遭。

面對政院一再對立院法案不副署，韓國瑜前晚不忍了發文痛批政院「執政權再大，都大不過憲法」，結果卓榮泰也深夜回擊韓國瑜。據了解，韓國瑜看了更為火大，但不想一來一回交鋒，因此選擇在留言下方再批「行政權可以這樣恣意妄為，大吃憲政自助餐嗎？」

韓國瑜、卓榮泰前天晚上隔空交鋒，卓榮泰昨天上午再度嗆聲指「行政院的責任，是讓違憲法案不能實現」。

據了解，韓國瑜覺得應該講的都講了，因此昨天一整天未再對行政院不副署一事回應。

副署 韓國瑜 朝野協商

延伸閱讀

卓揆不副署未來帳戶 在野挺韓國瑜對政院強硬

卓榮泰不副署法案 韓國瑜再轟：行政權可以大吃憲政自助餐嗎？

「執政權再大，大不過憲法」 韓國瑜轟政院不副署法案動搖憲政

再嗆韓國瑜 卓榮泰：若立院容許違憲法案一再出現 政院有責不實現

相關新聞

國軍加薪 總統：第3類戰鬥加給增4千元

賴清德總統昨日宣布從七月一日起，國軍部隊新增「第三類戰鬥部隊加給」各旅級以下提供作戰持續力的單位，每一名官兵每個月可支領四千元加給。國防部解釋，包括戰傷醫療、化學、工兵、憲兵及關鍵基礎設施守備部隊，都可適用第三類戰鬥加給。

戰鬥加給增加…藍：與軍人待遇條例有差距 白營批警消退休金「賴著不給」

賴清德總統昨天宣布國軍部隊新增「第三類戰鬥部隊加給」，每一名官兵每個月可支領四千元加給。國民黨立委徐巧芯昨稱支持，但也提醒這與立院三讀通過的法案有差距，應該要依法行政；民眾黨主席黃國昌則呼籲，請賴總統不要遺忘退休警消，賴政府迄今都「賴著不給」，快要欠錢欠到中秋節了。

長崎矮化我 林：台灣處境特別 外交仍要往來

日本長崎市日前舉辦原爆和平紀念典禮，我國駐日本代表李逸洋大動作表達不滿，認為我方被安排的座位與各國使節不同。外交部長林佳龍昨表示，台灣的處境比較特別，不能夠只是表述我方的立場，外交還是要往來；林佳龍也強調，外交很複雜，不可能百分百符合我們期待的標準。

靖國爭議 林佳龍：日本是二戰侵略方

日本防衛大臣小泉進次郎及自民黨幹事長鈴木俊一等自民黨「黨四役」（四大要職）要員，近日參拜靖國神社，外交部日前回應表示尊重，遭批評態度軟弱；外交部長林佳龍十九日在立委連番逼問下表示，「日本是二戰侵略方」，不過他表示，當下要共同來維護台海和印太的穩定，不能無視於台灣現在正面對中國的威脅。

學者：頻繁不副署 已脫離憲政常軌

行政院已四度不副署立法院三讀通過法案，學者表示，副署權原為共同承擔責任或制衡總統，非對抗國會之工具；行政院頻以不副署阻擋法案已偏離憲政常軌，恐形成實質否決權，亦非憲法原意。面對院際僵局，有學者主張應由憲法法庭釐清，也有學者建議訴諸選舉民意檢驗。

韓卓再交鋒 韓國瑜：副署權怎變立法否決權

賴政府第四度不副署立院三讀法案，立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰再度交鋒。韓國瑜前晚轟政院，「可以恣意妄為，大吃憲政自助餐嗎？」卓榮泰昨上午回敬韓國瑜，指「行政院的責任就是讓違憲法案不能實現」。雙方一來一往，火藥味十足。不過，卓揆昨下午又放軟，表示要「縫合行政和立法兩院之間的距離」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。