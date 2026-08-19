卓揆稱憲法賦予行政院不副署的權力 趙少康：狗屁不通

行政院再度不副署、不執行法案，立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰在臉書互槓。卓榮泰表示，憲法賦予行政院不副署的權力，若立法院容許違憲法案一直出現，行政院的責任就是讓違憲法案不能實現。中廣前董事長趙少康批評，卓榮泰的說法狗屁不通。

趙少康指出，憲法規定「總統」職權的37條為「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」

所以，行政院長的副署權是制衡總統的，不是制衡立法院的，尤其以前行政院長在總統提名後要經過立法院同意，給予間接民意，更賦給行政院制衡總統的正當性。

趙少康說，行政院制衡立法院的規定在增修條文第三條第二項第二款「行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達十五日內作成決議。」

「如為休會期間，立法院應於七日內自行集會，並於開議十五日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。」

趙少康說，卓榮泰四次不副署7個立法院三讀通過法案的理由，完全胡扯、狗屁不通，幫他想出這個理由的學者也是完全昧著學術道德與良心；開啟了立憲以來最黑暗的歷史，將來會被後人恥笑。