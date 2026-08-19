藍白推公投印同一張票 游盈隆盼從長計議、暫緩修法「不要頭毛試火」

為因應年底公投綁大選，藍白提出「公投法」修正草案，推動公投案印製在同一張選票上。中選會主委游盈隆今天在立法院說，大選前倉促立法，恐引發選務風險，台灣俗話說不要「頭毛試火」，此事茲事體大，盼從長計議、暫緩修法。

立法院內政委員會今天針對「公投法」修正草案，進行朝野協商。國民黨立委張智倫表示，考量到2018年公投與選舉合併舉行時，民眾大排長龍，因此國民黨團提案讓多案公投合併為一張選票，以降低行政流程。民眾黨立委許忠信則表示，希望全案送黨團協商。

民進黨立委李柏毅則說，這麼慎重的議題在內政委員會7月16日的會議中，只有詢答、沒有討論，7月17日藍白就將此案逕付二讀，可以預料到接下來將依照藍白兩黨意見通過。而距離九合一選舉倒數100天，如此倉促立法，製造的問題恐比解決的問題還大。

游盈隆表示，不贊成將公投票改變為一票多案的做法；美國各洲辦理投開票作業方式，與台灣無法類比，美國的電子計票有完整系統，不是改為「一票多案」就可以把美國那套完全移植過來，「制度移植跟器官移植一樣複雜」，不能只學習其中一點，就以為可以達到效果。

游盈隆說，一票多案無法有效減少投票人圈蓋票的時間，而且還會增加開票難度，投票人無法依其意願領取公投票，可能引發拒領公投票效應，另外選務作業準備期程不足，選前倉促立法，恐引發選務風險，連地方選委會也普遍表達憂慮。

最後朝野協商無結論，會議主席、國民黨籍內政委員會召委廖先翔宣布，因各黨團無共識，仍待繼續溝通取得共識，後續請立法院長韓國瑜召集協商。