長崎原爆和平活動遭矮化？林佳龍：不可能百分百符合期待

日本長崎市日前舉辦原爆和平紀念典禮，遭我國駐日本代表李逸洋大動作表達不滿，認為我方被安排的座位與各國使節不同。外交部長林佳龍今天表示，台灣的處境比較特別，不能夠只是表述我方的立場，認為外交還是要往來；林佳龍也強調說，外交很複雜，不可能百分百符合我們期待的標準。

林佳龍今出席國防外交委員會報告「外交與僑務協同培育青年國際事業之執行成效與多語布局」並備詢。國民黨立委黃建賓在質詢時關切長崎市原爆和平紀念典禮的爭議。林佳龍回答，我方跟日本都有溝通，溝通管道也非常暢通。

由於長崎市政府將台灣代表座位安排於使節團區域外，被李逸洋認為是刻意矮化台灣國格與地位，因此我方「降低層級出席」，改由福岡分處長陳銘俊參加，但林佳龍表示，外交部這次活動有分工，由駐日代表赴廣島活動、處長澤前往長崎：林佳龍指出，雖然台日沒有正式邦交，但在廣島活動視台灣為邦交國，外交部非常肯定。

林佳龍指出，長崎市政府過去確有一些比較不友善的行為，他們這次也希望有所改善，指實際狀況與報導有所出入；林佳龍說，此次陳銘俊參與長崎市原爆和平紀念典禮，報到後也有專人引導入座，同時佩戴與各國使節相同的花飾，「所以我認為某個程度來講，對方也可能感受到，不管是我們的誠意或者是他們社會的壓力，我是認為這樣是朝好的方向發展。」

林佳龍表示，外交是很複雜的，不可能都百分百用我們期待的標準，有時候中間就要來來往往，慢慢去拉近這個距離，雖然說外界認為說日方可能矮化我們，外交部也都表達國家的立場，可是也要鼓勵他們朝改善的方向來這個發展。

林佳龍表示，台灣的處境本來就比較特別，有時候要稍微有點因地制宜，台灣不能夠只是表述自己的立場，認為立場表述完還是要來往。