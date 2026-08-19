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駐歐盟代表謝志偉投書 台歐雙向交流共抗混合威脅

中央社／ 布魯塞爾19日專電

歐盟兼駐比利時代表謝志偉投書歐洲媒體指出，歐洲的民防經驗為台灣提供了寶貴的借鏡；台灣應對持續性灰色地帶威脅的過程中，也累積了實務經驗。雙方在社會韌性、反制資訊操弄及關鍵基礎設施保護等領域，有廣闊的空間進行雙向交流。

謝志偉今天投書歐盟圈媒體「歐洲動態」（Euractiv），文中首先提到台灣在去年底發放約1100萬本民防手冊「小橘書」（當危機來臨時：台灣全民安全指引），反映了台灣應對中國混合威脅的方針。

謝志偉指出，對台灣而言，許多歐洲人近年所稱的「混合威脅」或「灰色地帶威脅」，並非研討會上的假設情境，而是多年來治理現實的一部分。中國的軍機和軍艦幾乎每天都在台灣周邊活動。演習規模越來越大，也越來越難以預測，而且這種壓力也已不只停留在軍事活動的範疇。

他以基礎設施舉例，台灣離島的海底通訊電纜歷經多次中斷，包含2023年2月導致數千名居民斷網數週的事件。

謝志偉指出，台灣政府投入大量資源建置網路備援系統，今年4月再度發生電纜受損時，備援機制成功維持通訊運作，大幅減少了干擾。韌性的實務模樣往往是在遭受壓力時，默默確保社會仍能如常運作。

此外，中國同時擴大運用法律戰作為脅迫手段。謝志偉分析，7月1日生效的中國「民族團結進步促進法」用詞廣泛且具潛在的境外效力，對與中國市場有關聯的出版商、學者、藝文界及跨國企業而言，模糊而不確定性本身就可能是壓力的一部分，足以引發寒蟬效應，進而影響行為。

他表示，這些經驗逐漸形塑了台灣的應對方針，而且台灣並未將韌性僅僅視為國防議題，而是視為屬於整個社會的事務。

謝志偉也提到今年的「漢光演習」持續擴大並加強軍事規劃與民間緊急應變之間的整合，海巡署也強化對可疑船隻的監控。

投書中，謝志偉也提到了公民社會所扮演的角色，10多年來面對外國資訊操弄干擾（FIMI），「台灣民主實驗室」與「台灣事實查核中心」等組織積極追蹤影響力網絡並進行事實查核，建立起高度公信力。

謝志偉強調，每個國家對韌性的詮釋與做法各有不同，但當雙方都能貢獻經驗時，夥伴間的對話才更具價值。歐洲的民防經驗為台灣提供了寶貴的借鏡，台灣在維護民主開放的同時，應對持續性灰色地帶威脅的過程，也累積了實務經驗。無論是關鍵基礎設施保護、反制外國資訊操弄、強化法律韌性，還是在長期脅迫下維持民眾信心，雙方都有廣闊的空間進行真正的雙向交流。

歐盟 謝志偉 布魯塞爾

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