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蕭美琴走訪靈芝農場與青農座談 吳亞蓁盼：礁溪農業被更多人看見

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
副總統蕭美琴走訪礁溪靈芝農場，由行政院顧問林國漳、立委張宏陸辦公室主任吳亞蓁、農會理事長李淑芬等人陪同參觀靈芝栽培、品嚐靈芝茶，製作靈芝鑰匙圈，並與在地青農座談。記者戴永華／攝影
副總統蕭美琴走訪礁溪靈芝農場，由行政院顧問林國漳、立委張宏陸辦公室主任吳亞蓁、農會理事長李淑芬等人陪同參觀靈芝栽培、品嚐靈芝茶，製作靈芝鑰匙圈，並與在地青農座談。記者戴永華／攝影

副總統蕭美琴今天走訪礁溪靈芝農場，由行政院顧問林國漳、立委張宏陸辦公室主任吳亞蓁、農會理事長李淑芬等人陪同參觀靈芝栽培、品嚐靈芝茶，製作靈芝鑰匙圈，並與在地青農座談交流，聽取青年返鄉後在農業行銷、品牌、通路及農業觀光發展所面臨的需求與建議。

深耕超過50年的靈芝農場已傳承三代，從菌種保存、太空包製作、靈芝及猴頭菇栽培，一路做到加工產品、農業體驗及食農教育。負責人林涵榆說，返鄉17年務農雖然辛苦，就像靈芝一樣，前面有點苦、後面回甘。

蕭美琴表示，青農是台灣農村發展關鍵力量，「如果沒有青農，農業就不會有未來」，農村需要年輕活力及新想法與創新，她從現場青農提出的問題看到，大家對自己的農產品都有信心，現在更需要的是好的通路、行銷方式與市場，讓優質產品被更多人看見。

林國漳說，宜蘭有許多年輕人願意返鄉務農，甚至有人原本不是宜蘭人，也選擇來宜蘭投入農業，這些青農專業及創新的想法，非常難能可貴。

吳亞蓁指出，礁溪最重要的兩大產業就是觀光與農業，但每當外界談起礁溪，第一個想到的往往是溫泉，代表礁溪溫泉品牌相當成功；另一方面也顯示礁溪優質農業仍有更多被看見的空間，她特別促成這次交流，希望讓中央與地方更直接聽見青農聲音。

吳亞蓁說，消費者對農產品的要求不只是「新不新鮮、好不好吃」，還會看品牌、故事及特色，農民也要懂行銷、做品牌、找通路，負擔比過去更加複雜，未來她將積極串聯中央、縣府及農會資源，協助青農建立品牌、強化行銷、推動食農教育，規劃特色農遊行程，「讓遊客來礁溪，不只是泡溫泉，也願意走進農村、認識農民，把礁溪的好農產帶回家。」

座談中，多位青農提出自媒體與短影音行銷培訓、建立農業觀光推廣平台等建議，今天適逢七夕情人節，農場特別準備造型宛如愛心、如意的靈芝，體驗製作靈芝鑰匙圈，並以宜蘭金棗搭配靈芝茶，取名「幸福棗知道」，增添節慶巧思。

副總統蕭美琴走訪礁溪靈芝農場，由行政院顧問林國漳、立委張宏陸辦公室主任吳亞蓁、農會理事長李淑芬等人陪同參觀靈芝栽培、品嚐靈芝茶，製作靈芝鑰匙圈，並與在地青農座談。記者戴永華／攝影
副總統蕭美琴走訪礁溪靈芝農場，由行政院顧問林國漳、立委張宏陸辦公室主任吳亞蓁、農會理事長李淑芬等人陪同參觀靈芝栽培、品嚐靈芝茶，製作靈芝鑰匙圈，並與在地青農座談。記者戴永華／攝影

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