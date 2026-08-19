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公投一票多案 游盈隆：準備期程不足盼暫緩修法

中央社／ 台北19日電

立法院內政委員會今天協商藍白提出的公投法修正草案，擬將各公投案編印在同張選票。中選會主委游盈隆說，修法恐致無效票大幅增加，且選務作業準備期程不足，盼從長計議、暫緩修法。因協商無共識，將由立法院長韓國瑜召集協商。

國民黨立法院黨團、民眾黨團及國民黨立委賴士葆分別提出公投法部分條文修正草案，擬將各公投案編印在同一張公投票。各提案日前都經立法院會表決後逕付二讀，並由國民黨團負責召集協商。

內政委員會召委、國民黨立委廖先翔下午召集朝野協商。國民黨立委張智倫表示，11月28日將舉行地方選舉，期待公投綁大選讓人民對公投議題表達意見，民國107年公投和選舉合併舉行時，許多民眾因排隊花了很長時間，因此提案讓多案公投合併為一張選票，降低行政流程、增加效率。

民進黨立委李柏毅說，這麼慎重的議題在7月16日的會議中，只有詢答、沒有討論，7月17日藍白就提出逕付二讀，最後可能又要在院會表決，按照國、眾兩黨意見通過；距離九合一選舉倒數100天，等法案三讀後可能只剩幾週時間，製造的問題比解決的問題還大。

出席協商的中央選舉委員會主任委員游盈隆表示，不贊成將現行一票一案的作法，改變為一票多案。美國各洲辦理投開票作業方式，跟台灣無法類比，包括選票設計、領取方式不同，宣票方式不同，開票、計票程序不同，監票機制與透明度也不同。

他指出，美國的電子計票與配套措施是完整的系統，不是只學習「一票多案」就能把美國那套完全移植過來，制度移植跟器官移植一樣複雜，不能只學習其中一點，就以為可以達到效果。

游盈隆說，公投法第21條若修法通過變成一票多案後，若無同時搭配第24條修正，可能產生選務作業無法執行的狀況。且無法有效減少投票人圈蓋公投票使用時間，易導致無效票大幅增加。

他表示，修法後也無法依案別逐張唱票開票，增加監督開票難度；投票人無法依其意願，領取部分公投票，可能引發拒領公投票效應；選務作業準備期程不足，倉促實施恐引發選務違失風險。地方選委會對此修法，普遍表達憂慮。

游盈隆說，俗話說不要「頭毛試火」，明知這件事不能做卻還去做，茲事體大、牽一髮動全身，盼從長計議、暫緩修法。最後，廖先翔表示，因各黨團無共識，仍待繼續溝通取得共識，後續請立法院長韓國瑜召集協商。

游盈隆 公投 修法

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