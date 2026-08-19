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民進黨行動中常會場外陳抗 軍冤家屬舉布條求還原死亡真相

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
軍冤家屬尤瑞敏今天前往彰化市民進黨行動中常會現場，手舉白布條請求賴清德總統為蔡學良成立專案調查小組，還她兒子死亡真相。記者黃仲裕／攝影
軍冤家屬尤瑞敏今天前往彰化市民進黨行動中常會現場，手舉白布條請求賴清德總統為蔡學良成立專案調查小組，還她兒子死亡真相。記者黃仲裕／攝影

空軍中士蔡學良在台東靶場中槍身亡18年，蔡母尤瑞敏為愛兒四處奔走，今天下午來到民進黨行動中常會彰化場手舉白布條「真相查不清」，希望向賴清德總統表達訴求，盼賴總統能成立專案調查小組，為蔡學良調查死亡真相。

尤瑞敏穿著印有「Fight for Taiwan」的白色上衣，在會場外高聲表達訴求。多名現場維安警員及現場工作人員迅速將其圍繞，進行溝通與勸導，現場氣氛一度緊張，不過在賴總統抵達會場前，尤瑞敏僅在現場停留半小時，隨後被9名警察勸離。

尤瑞敏在現場呼籲政府重視軍中安全、檢討內部管理制度，並重申希望能全面還原蔡學良命案的真相，給軍冤家屬一個公道。隨後警方將現場維持正常秩序，未讓陳情事件進一步擴大。

中常會 陳抗 死亡

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