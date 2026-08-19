民眾黨團嗆卓榮泰「給臉不要臉」：籠罩在立法院的黑暗力量早就現形

針對行政院不副署台灣兒少未來帳戶條例，立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰隔空交鋒。民眾黨立法院黨團今天表示，韓國瑜提醒行政院依法行政、善盡憲法義務，結果換來卓榮泰的給臉不要臉，臨時抱佛腳的賣弄卻是文不對題，「籠罩在立法院的黑暗力量，早就現形」。

行政院前天拍板不副署「台灣兒少成長及未來帳戶條例」、「有線廣播電視法」等案，韓國瑜昨天晚間在臉書發文表示，執政權再大都大不過憲法，五權分立、彼此制衡是中華民國憲政體制的根本，卓榮泰隨後也透過臉書發文反問，「您主導的立法院有恪遵憲法、遵守法律嗎？」

民眾黨立法院黨團今天在臉書發文表示，賴清德總統選前說中華民國憲法是災難，原來不是口誤而是一種預告，頂著憲法守護者的假面具挾憲法以令國會，只要稍微不順賴皇之意，就動用不副署封殺法案，民主的核心被遠遠拋諸腦後，病態執政黨以極端取代共識、以傲慢面對民主。

民眾黨團指出，韓國瑜一再斡旋、期待化解朝野僵局，終於也忍不住發文提醒行政院依法行政、善盡憲法義務，一番好言相勸卻換來卓榮泰的給臉不要臉，反嗆韓國瑜讀古書沒唸憲法，把不副署硬拗成捍衛憲政與財政，籠罩在立法院的黑暗力量早就現形。

民眾黨團表示，行政院拒絕副署「台灣兒少成長及未來帳戶條例」、「有線廣播電視法」等法案，創下全球民主國家絕無僅有的惡例，就連最沒有政治色彩的兒少帳戶都能封殺，一句有「違憲之虞」就將代表最新民意的113位立委當成擺設，賴總統與卓榮泰不斷抹黑在野黨破壞國家財政，自己卻就大搞政策撒幣，為所欲為。

民眾黨團指出，沒有比較沒有傷害，歷任三位民進黨籍總統，前總統陳水扁面對朝小野大的嚴峻局勢，選擇彎下腰溝通、妥協與進步；前總統蔡英文也呼籲「謙卑謙卑再謙卑」，承認錯誤缺失，只有賴總統個性偏執至極、自認為英明神武，永遠都是別人錯，自己絕對不會有錯，一步步帶領整個行政團隊變成拒絕被監督的權力怪獸。

民眾黨團表示，民進黨政府反文言文、去中化不遺餘力，想要嗆聲國會就開始吊書袋，卓榮泰在臉書寫下「知所先後，則近道矣」，然而臨時抱佛腳的賣弄卻是文不對題，民眾黨團要將「君子而詐善，無異小人之肆惡」這段古文送給台灣權力最高的「兩位偽大法官」賴總統與卓榮泰。