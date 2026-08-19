影／出席「晴空季」活動 卓榮泰：盼縫合行政與立法兩院距離

行政院長卓榮泰今天出席「晴空季2026」活動，表示文化工作未必投入大量經費，但必須投入心思、時間與創意，才能將好的文化內容呈現給國人。卓榮泰致詞時提到，文化部長李遠稍早表示，行政院「給了一點點錢」，文化部就能做很多事情。卓榮泰則笑說，今年文化部單獨預算超過300億元，「我們給的錢並不算少」，但即使立法院刪減不少預算，文化部仍要持續完成各項工作，因此也呼籲現場為文化部加油。

卓榮泰表示，文化工作的價值不一定取決於投入多少經費，更重要的是能否投入足夠的心思、時間與構想，經過完整企劃後呈現給國人。他說，今天看到策展人、主辦單位及參展團體透過構思與創意，為空總注入新的生命，「這個是非常不簡單的」。

卓榮泰也談到文化部目前面臨的困境，指出文化部無法透過原有的宣傳工作向國人完整介紹相關成果，因為立法院刪減文宣經費。他並引用立法院的說法，「你們活動都辦得很好，不用宣傳國人都應該自動知道」，但認為實際執行上仍有困難。卓榮泰因此向媒體喊話，希望媒體能多加報導文化部在空總舉辦的活動，讓更多國人看見文化部的工作成果。他表示，這也能在文化部文宣費遭刪減4738萬元後，「小小的彌補一下、縫合一下文化界跟國人之間的距離」。

卓榮泰進一步表示，希望透過文化部所扮演的「縫合」角色，也能進一步縫合行政、立法兩院之間的距離，化解彼此對憲法認知的不同。

卓榮泰說，最重要的原則其實只有一個，只要是為了國家發展、國家安全及財政紀律，行政與立法部門都應該坐下來好好討論，尋求共識，找出符合國家未來發展及正當性的方向。

「晴空季 SKYWARD 2026」活動在空總國家文化基地舉行，圖為終戰80年特展。記者邱德祥／攝影

文化部李遠部長致詞時表示，「行政院給了一點點錢文化部就做了很多事情」。記者邱德祥／攝影