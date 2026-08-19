民眾黨將組公投宣講團前進全台 黃國昌喊話藍綠兩大黨排審安樂死法案

年底地方選戰進入倒數百日，立法院先前通過三大公投案，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨將組成「安全回家行動隊」公投宣講團傳遞理念，同時也將持續推動安樂死法制化，如果藍綠兩黨持續消極以對、不願意在國會進行實質審查，民眾黨團將在明年推動公投連署。

民眾黨今天舉行中央委員會，聚焦攸關全民安全的交通改革，邀請長期關注交通議題的YouTuber火花羅以「交通罰鍰專用公投可以帶來什麼進步？」專題演講，從第一線用路經驗出發，剖析台灣道路設計、科技執法與交通安全長期存在的結構性問題。

火花羅指出，台灣每百萬人口交通事故死亡率為韓國的2倍、日本的5倍以上，一年交通裁罰金額是日本的3倍，測速照相密度更是日本的百倍，然而執法強度早已達到邊際效益遞減、並背離事故主因，單靠開罰無法降低死傷，唯有將罰鍰專款專用，回饋投入考照教育制度、標準化道路設計與人本工程，才能真正對症下藥。

黃國昌表示，台灣背負「行人地獄」惡名多年，洗刷惡名不能只靠口號，更不能把改善交通安全簡化成「多開罰單、多裝測速照相」，近年交通罰單數量越開越多，交通死傷人數卻持續攀升，證明單靠取締與科技執法，無法取代道路工程、標線設計、大眾運輸與交通教育等根本改革。

黃國昌說，民眾黨將組成「安全回家行動隊」公投宣講團，集合專家學者、長年關心路權的公民團體與知名YouTuber，走進全台各地與民眾面對面溝通，同時邀請全民一起用公投選票，要求政府改變錯誤的交通治理思維、洗刷行人地獄的惡名，團結人民力量共同打造安全回家的路。

此外，黃國昌也提及，民進黨與國民黨先前聯手封殺安樂死公投，執政黨立委更直言「支持安樂死，但因涉及眾多制度設計，應先完成立法再交由公民複決」，那麼就請回到立法院付諸行動，他也責成民眾黨立法院黨團盡速將安樂死相關法案排入議程、進行實質審查，絕對不能嘴上支持討論，實際上卻讓法案繼續躺在立法院。

黃國昌說，民眾黨提出安樂死法制化公投，就是希望將重大價值選擇交由人民共同決定，然而最終遭到藍綠兩大黨聯手封殺，當時反對理由一再強調「安樂死涉及醫療倫理、生命權、刑事責任及相關制度配套，應回到國會逐條審議」，既然口口聲聲說要回歸立法，那就請不要打假球，「我們不會放任國會既封殺公投又拖延立法」。

黃國昌表示，安樂死法制化絕非草率結束生命，而是在充分知情、自主決定、嚴格醫療評估與完整制度把關下保障生命尊嚴，民眾黨不會因為公投未能成案就放棄推動這項價值，如果藍綠兩大黨持續消極以對、不願意在立法院進行實質審查，民眾黨團將在明年推動公民連署，讓人民把屬於自己的尊嚴善終選擇權拿回來。