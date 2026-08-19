隔空交火後拋橄欖枝 卓榮泰喊話：盼縫合行政與立法兩院距離

行政院長卓榮泰和立法院長韓國瑜，因為「行政院不副署案」而隔空交火。今天行政院長卓榮泰出席空總國家文化基地晴空季記者會，拋出橄欖枝，表示希望透過媒體的報導和文化的力量，不僅縫合文化部和國人的距離，還要「縫合行政和立法兩院的距離」

韓國瑜昨日在社群發文，抨擊行政院屢次不副署立法院通過的法案，質疑是誰給行政院這樣的權力，怒嗆「執政權再大，都大不過憲法」。卓榮泰深夜也發文回敬韓，「您讀了不少古書，但忘了讀好憲法跟預算法。」

兩人隔空交火、砲火猛烈。然而今天下午卓榮泰出席晴空季記者會，致詞時態度突然轉為溫和。晴空季主題是「藝術縫合」，透過裝置藝術和展覽、市集，將過去的空軍歷史場域以藝術縫合，也將斷掉的歷史和記憶縫合。卓榮泰表示，希望大家對於憲法認知上的不同也「可以縫合起來」，「只要為了國家好、為了國家的安全、為了國家的財政紀律」，都可以好好來談，談出一個未來國家發展正當的方向。