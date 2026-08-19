駐菲代表處暫減移工簽證受理數量 協調仲介平均遞件

媒體報導，駐菲律賓代表處縮減每天受理移工簽證數量。外交部今天表示，此為暫時性措施，因應連日遞件數量遽增；代表處未來將維持以往不限量的方式，並協調菲國仲介平均分配每天遞件數量。

聯合報報導，駐菲律賓代表處限縮菲律賓移工簽證核發數量，從每天平均約350件，減少到250件，讓近期因AI急單爆衝，急需移工補充人力的科技業急跳腳。

外交部今天回覆中央社提問說明，適逢因雨災停班及12日駐菲律賓代表處領務組搬遷暫停領務一日，加上菲律賓仲介移工簽證積案遞件過於集中，且連日遞件數量遽增，遠超出既有人力及設備量能，故14日起暫時請仲介酌調降每日移工簽證送件數，避免申請人久候及人潮擁塞。

外交部表示，此案調降送件數是暫時性因應措施，該處未來將維持以往不限量的方式，並協調菲國仲介平均分配每天遞件數量，避免暴增暴減、超過該處量能情形。

駐菲律賓代表處今天更新公告做出相同說明，並指出將持續評估申請人需求及該處處理量能，務求提供民眾最迅捷服務。