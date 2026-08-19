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林佳龍：日本是二戰侵略者 但不能無視台灣面對中國大陸的威脅

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長林佳龍。記者蘇健忠／攝影
外交部長林佳龍。記者蘇健忠／攝影

日本參拜靖國神社引發爭議，外交部表示尊重，引發態度軟弱的批評。外交部長林佳龍今天表示，日本是二戰侵略方，不過當下我們要共同來維護台海和印太穩定，不能無視於台灣現在正面對中國大陸的威脅。

林佳龍列席立法院外交國防委員會，他是在答覆國民黨立委賴士葆、牛煦庭質詢時，做了以上的表示。賴士葆表示，外交部對日本政要參拜靖國神社的態度軟趴趴，南韓和中國大陸都表達抗議，台灣過去最少也會表示遺憾，現在卻只說尊重，連前總統陳水扁當年的態度，都比外交部強硬。外交部表示尊重，形同樂見其成日本參拜靖國神社，太軟弱了。

林佳龍說，外交部了解日本社會對這些歷史議題有多元看法，也期待不斷地檢討反省，不要再重犯過去發動戰爭這樣的罪行，同時期待能共同來維持區域的和平和穩定，盼台日當前的關係，能有助於當前區域的和平穩定發展。

賴士葆質疑日本有走向軍國主義復辟的趨勢，也不反省過去侵略的作為，但外交部卻沒有反應，應當正視日本過去侵略的事實，可以原諒，但是不能忽視。林佳龍說，日本在二戰期間當然是侵略方，靖國神社祭祀的對象很複雜，不全是二戰戰犯，讓問題複雜化。

國民黨立委牛煦庭質詢林佳龍是否樂見日本政要參拜靖國神社，林佳龍沒有直接回答，但林佳龍說，當下我們要共同來維護台海和印太的穩定，不能無視於台灣現在正面對中國大陸威脅。

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