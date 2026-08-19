NCC人事同意權公聽會 學者：若具適任條件應予以同意

行政院7月24日提出NCC新任委員被提名人名單，立法院交通委員會今天舉辦人事同意權案公聽會，有學者認為，國會當然可以不同意人事案，但若經充分審查，具備專業能力與適任條件，就應該予以同意；也有學者說，NCC委員懸缺導致決策停擺。

行政院日前公布最新國家通訊傳播委員會（NCC）提名名單，立法院交通委員會今天則是召開NCC人事同意權案公聽會，邀請專家學者發表意見與看法。

台北市立大學通識教育中心助理教授洪浦釗說，國會可以審查人事，但國家不能沒有監理，NCC人事長期懸缺，影響的不只是機關預算，也涉及國家通訊傳播監理能否正常運作。如果被提名人的專業、適任性不足，國會當然可以不同意，但如果經充分審查，具備專業能力與適任條件，就應該予以同意，人事同意權的價值，在於審查做出判斷，而不是讓人事案長期沒結果。

世新大學廣電系教授林承宇也說，NCC委員懸缺導致決策停擺，包括藍牙與射頻設備審驗、新聞頻道權利移轉、股權及營運計畫等超過700件案件無法審查，這與民生有非常大的關係。

台灣師範大學兼任助理教授林寬裕表示，中天、鏡電視審查案引起這麼多爭議，就是因為過程、程序不透明，台灣的新聞內容確實受到政治影響，他個人認為，台灣雖有言論自由，但多元性有待建立，希望能建立良性環境，讓社會更多元、美麗。

世新大學教授游梓翔認為，NCC提名人必須對「中天案」做明確表態，他想知道每個委員的態度，這能反映是否能獨立專業的行使職權，所以他想問的是，NCC對中天撤照，是否符合比例原則，在法院作出這麼多判例後，是否還認為，要使出撤照這樣嚴重手段。

與會的國民黨立委洪孟楷則說，立法院日前三讀通過有線廣播電視法，審查過程三黨均有高度共識且亦無進行任何表決，且NCC的代理主委也支持，足見此修法係朝野之共識，具民意基礎，但行政院卻可以不副署，這徹底打臉NCC獨立機關行使運作權利，未來委員會制度蕩然無存、NCC獨立行使職權也蕩然無存，所以被提名人應要對此做出回應。