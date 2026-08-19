王鴻薇：韓國瑜苦口婆心 賴卓體系卻毀憲亂政

行政院長卓榮泰日前不副署立院三讀通過的未來帳戶法案，立法院長韓國瑜昨晚對此表示，「執政權再大，都大不過憲法」，然而卓榮泰卻回應稱行政院是「被動而為」。國民黨立委王鴻薇表示，韓國瑜守護憲法，賴卓體系毀憲亂政。韓院長的苦口婆心，換來的是卓榮泰蠻橫的回應。

韓國瑜昨晚在臉書發聲明提醒行政院，「執政權再大，都大不過憲法」，行政院必須依法行政，沒有討價還價空間，他嚴肅呼籲行政院善盡自己的憲政義務。卓榮泰則指出，憲法37條明定「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署⋯」，明確賦予行政院長副署的權力；然若立院制定的法案違反憲政體制、破壞財政紀律、侵害國家安全、不經民主程序，行政院院長為捍衛憲政體制、捍衛國家安全、捍衛財政紀律、捍衛民主真諦，就有責任不予副署危害國家的法律案。這項權力來自憲法，不是來自哪一個「誰」。

王鴻薇指出，韓國瑜院長昨天深夜語重心長，「企盼」行政權回歸正常．也難得說了重話，行政院不能因為掌握執政權，就選擇自己願意遵守的法律、自己願意接受的監督，誠如韓院長說的，卓榮泰曲解憲法濫用不副署，已經影響到孩子的成長、軍警的權益、人民的生活。

王鴻薇表示，韓院長的苦口婆心，換來的是卓榮泰蠻橫的回應，甚至攻擊韓院長沒讀好憲法，但他的內文卻是再一次，錯誤引用憲法，引用的憲法37條，更沒有授權卓榮泰可以濫用「不副署」來自己當大法官，行政院長的副署權，絕對不是對國會三讀法律的否決權，毀憲亂政的就是賴卓體系下的執政權，支持韓國瑜院長，而民進黨這種惡霸行徑，堅定我們守護對人民的權益，一件不少、寸步不讓、一步不退。