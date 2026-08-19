批不副署竟成常態 江怡臻：行政院憑什麼恣意妄為？

行政院再次對立法院三讀法案採取「不副署」，國民黨發言人兼文傳會副主委江怡臻今批評，立法委員與總統一樣，都是人民一票一票選出來，立法院也依照程序完成法案三讀；如今行政院以「不副署」與立法院、與民意對槓，讓人質疑民主法治國家究竟該如何運作？

江怡臻今接受廣播節目專訪時表示，中華民國是亞洲第一個民主憲政國家，大家以能實施民主法治為榮，而所謂法治，最根本的仍是遵守憲法與法律。立法院、行政院及其他各院，都應依照最基本的綱要運作；如今朝野互槓，就是因為行政與立法彼此對立。

江怡臻指出，立法院是由人民一票一票選出的立法委員形成民意，法案也經過立法院一讀、二讀到三讀的程序；但現在行政院以「不副署」的方式與立法院、與台灣最大的民意對槓，大家當然會疑問：「怎麼會這個樣子？那我們所謂民主法治國家，到底該怎麼運作？」行政與立法應該互相制衡，當國人對「不副署」已經習以為常，「這是台灣作為民主法治國家最大的心疼跟悲哀」。

江怡臻表示，如果行政權只要採取「不副署」，好像就可依照自己的意思，完全不顧台灣最大的民意；立法委員也是一票一票跟總統一樣，在同一天選舉選出來的，「憑什麼總統指定的行政院，就可以這樣恣意妄為去行使它的行政權？」行政與立法應該互相制衡，形成民主法治社會。

至於立法院長韓國瑜就「不副署」議題公開表達立場，江怡臻表示，韓國瑜「出手非常精準」，無論透過輿論或以立法院長的高度談這件事情，都希望可以對執政黨形成一定的制衡。

江怡臻指出，最根本的問題是「權力怎麼來的，就可以怎麼樣把它收回去」。包含11月28日的選舉，甚至2028年的選舉，大家在投票之前，也要好好回想，「你希望這個中華民國是怎麼樣的國家？你希望行政、立法應該要怎麼樣運作？」

江怡臻表示，握有權力的人也要思考如何節制權力。她以節目中談及前行政院長郝柏村曾一度考慮以不副署制衡時任總統李登輝為例指出，郝柏村最後仍節制權力，願意讓體制好好運作，而不是讓兩個體制互相對抗、濫用自己的權力。

江怡臻強調，希望今天的執政黨能夠「好好珍惜，甚至是節制自己的權力」，讓國家可以好好運作，讓民意可以做最好的展現，「我覺得這個才是執政黨比較可以負責任的事情」。