賴瑞隆喊高雄預算少近200億元 柯志恩嗆「找行政院算帳」

行政院長卓榮泰昨再拋不副署，行政、立法兩院戰火延燒高雄市長選戰。國民黨參選人柯志恩今力挺立法院長韓國瑜，國會三讀通過的法案，行政院依法執行是天經地義；民進黨參選人賴瑞隆反擊，藍白國會這兩年荒腔走板、立法權獨大，違憲法律行政院本來就可以不副署。

柯志恩、賴瑞隆今天上午同場出席高雄市115年特優暨資深里長表揚大會，兩人同場較勁，除向獲獎里長致意、爭取地方支持，兩人場外受訪從憲政紅線、不副署、普發現金一路交鋒到財劃法，煙硝四起。

柯志恩表示，韓國瑜深夜發文指行政院不執行立法院三讀法案已踩紅線，她贊同「絕對是這樣」，權力分立之下，立法院三讀通過的法案，行政院負責執行本來就是天經地義。韓已釋出許多善意、盡力讓總預算完成審議，行政院卻又批評國會，只會讓朝野更加混亂。

行政院規畫明年普發現金1萬元，柯志恩表示，還稅於民向來是藍營主張，反酸綠營去年批普發1萬元是為拯救罷免，如今卻自己要發，是要拯救選情嗎？

柯志恩主張今年、明年各發1萬元，她說，國民黨立委羅明才5月已提出普發1萬元相關提案，已通過一讀，希望今年底先發，明年再依行政院版本發1萬元，「總共2萬元，這才是大家共同希望看到的結果」。

面對賴瑞隆緊咬國民黨版本首都加3%、批評重北輕南，柯志恩回嗆「他的眼睛要看清楚，閱讀能力也要好一點。」強調三讀版本根本沒有首都加3%。

柯指出，修法後高雄地方財源有所增加，地方財政應把一般性、計畫型補助納入，如果高雄真的有所損失，「應找行政院算帳」，並喊話中央把關愛的眼神放在高雄。

賴瑞隆反擊，五權都不能凌駕憲法，藍白掌握國會多數後接連通過具違憲疑慮法案，影響行政、司法權運作，已形成立法權獨大。

他認為韓國瑜應先檢討「為什麼立法院形象這麼差？通過這麼多違憲法案？」他痛批立法院荒腔走板通過違憲法律，行政院本來就可以不用照單全收。

對於普發現金1萬元，賴瑞隆力挺行政院，表示台灣經濟及稅收增加，不舉債下讓全民分享經濟紅利，呼籲藍白別再阻擋預算，讓國人最快明年農曆年前領到1萬元。

賴再度點名曾任國民黨智庫執行長的柯志恩支持重新修法，他強調，國民黨最初版本就是重北輕南，修法結果讓高雄每年損失近200億元，台北增加約400億元，獲利最大的就是台北市，非常不公平，高雄絕不接受重北輕南的財劃法。

柯志恩、賴瑞隆今天上午同場出席高雄市115年特優暨資深里長表揚大會，兩人同場較勁。記者郭韋綺／攝影