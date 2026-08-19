藍指總統應解決政治僵局 綠：韓國瑜勿置身事外

立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰昨天隔空交火。國民黨立法院黨團今天表示，總統不是朝野衝突的旁觀者，應該是政治僵局最有能力解套的人；民進黨團說，權力所在就是責任所在，韓國瑜不能一邊享受院長光環，一邊置身事外。

韓國瑜18日在社群發文，抨擊行政院屢次不副署立法院通過的法案，質疑是誰給行政院這樣的權力。卓榮泰則反問韓國瑜，「您主導的立法院有恪遵憲法、遵守法律嗎？」。卓榮泰今天說，希望能和韓國瑜共同嚴肅面對憲法，解決憲政失衡、恢復憲政秩序的問題。

國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄今天透過新聞稿表示，朝野走到幾乎沒有互信的局面，絕非一日造成，更不是韓國瑜能夠單方面解決；真正握有權力，也有憲政責任打開僵局的人，就是總統賴清德。

許宇甄說，韓國瑜並非沒有釋出善意，如今卓榮泰卻反過來要求韓國瑜「共同捍衛憲政秩序」，彷彿行政、立法僵局全是立法院的責任，根本是倒果為因、推卸責任。

許宇甄說，賴總統最大的問題就是把「朝小野大」當成對抗國會的理由。卓榮泰與韓國瑜的隔空交火只是表象，真正的病灶就在總統府。賴總統不能一面握有憲政上的協調角色，一面放任行政、立法對立持續惡化，最後再把所有責任推給國會。總統不是朝野衝突的旁觀者，而應該是政治僵局最有能力解套的人。

民進黨團幹事長莊瑞雄上午在輿情回應記者會表示，在野黨現在是國會多數，但立法院能否因在野黨多數，就能取代行政院。不要忘記「權力分立」是民主的界線，因立法權獨大，監察院、憲法法庭被癱瘓。

莊瑞雄說，執政黨再大確實大不過憲法，但國會多數再大，同樣大不過憲法，「有多數不代表你有無限的權力」。行政、立法間產生扞格、衝突時，最後是憲法法庭當仲裁者，可是憲法法庭現在被癱瘓，該怎麼辦；如果修憲成內閣制，由多數黨組閣就沒這個問題。

民進黨團副幹事長陳培瑜表示，韓國瑜不能一邊享受院長光環，一邊置身事外。當國會發生多數暴力時，韓國瑜沒有阻止；當國會少數權利沒被捍衛時，韓國瑜漠不作聲；當程序委員會被踐踏時，韓國瑜視而不見；當國會協商功能完全沒發揮時，韓國瑜假裝中立。提醒韓國瑜，權力所在就是責任所在。