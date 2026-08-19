快訊

「等一個不存在的人」 陳幸妤婚姻給女人的3堂課

別只知鼎泰豐！SJ始源「比讚打卡新美食店」 力推這2道：真的太好吃

趙建銘診所樓上60坪只租1萬？房仲曝真實行情「對折再腰斬」

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】鍘美案未演先轟動 這才是李遠該保存的台灣文化

聯合報／ 主筆室　
陳幸妤婚變引發新聞效應，有網友提議邀請傳統戲曲團在台南封路演出「鍘美案」，劇碼也有熱烈討論。圖為「2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節」劇照，主辦單位表示無政治立場。圖／取自孫凱琳臉書
陳幸妤婚變引發新聞效應，有網友提議邀請傳統戲曲團在台南封路演出「鍘美案」，劇碼也有熱烈討論。圖為「2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節」劇照，主辦單位表示無政治立場。圖／取自孫凱琳臉書

陳幸妤婚變引發一連串新聞效應，其中一個有趣的發展是，有網友提議邀請傳統戲曲團在台南封路演出「鍘美案」，不是說說而已，還真的有人付諸實現，開始募款、詢價、洽談劇團，甚至打算多團連演的「台南鍘美藝術節」。無論最後會不會成真，但已經未演先轟動。

截至目前，根據籌辦方公布的暫定節目表，出現包括「包公斬駙馬」、「負心漢」、「陳世美反奸」等劇碼。籌辦方表示仍在陸續簽約、付款，實際場地與相關申請尚未完全確定。

在新聞熱潮下，原本不一定接觸傳統戲曲的人，開始詢問：哪個戲班要演？在哪裡演？什麼時候演？令人好奇的是，為什麼到了2026年，這些古老的婚姻倫理戲碼，在新的社會事件發生時，仍是現代人會優先想起的故事？

答案很簡單，一個好的傳統故事之所以能夠跨越時代，正是因為每一代人都能從戲裡看見自己或周遭人的處境。即使科技日新月新、娛樂方式多元、婚姻制度變遷，但人們仍然同樣要面對感情、承諾、責任、權力與公平，這些皆是千古不變。

傳統戲曲流傳無數世代，從來不只是因為它提供娛樂，也因為它透過故事討論人在感情、責任、權力與公道之間應該如何選擇。這就是傳統戲曲所謂教化人心、借古喻今的社會功能。在現在社會裡，離婚已經不是背離傳統的事情，而是個人的選擇自由。現代社會認可，但是不論是結束婚姻還是結束感情，起碼要好聚好散，該交代的要交代，該償還的要償還，這些都是做人的基本道理。

如此即可理解古老的「鍘美案」有其現代意義。它告訴我們：一個人即使取得財富、身分與權勢，也不能凌駕公道或逃避責任。我們今天觀賞這個戲劇，看懂的是這個價值，而不是古代處罰人的殘酷方式。

這次從「鍘美案」延伸出的演出熱潮，對傳統戲曲有另一層意義。台灣並非沒有投入資源保存歌仔戲，政府長期提供傳統戲曲補助，大型劇團也能透過售票、政府資源與企業贊助製作新戲。真正生存比較辛苦的是大量依靠廟會、外台與地方演出的戲班。因其演出市場與收入未必穩定，無法吸引年輕人投入。傳統戲曲真正面臨的問題，不是下一代不喜歡傳統戲曲或者是不願意學，而是這個市場能不能提供足夠的觀眾與收入，讓願意投入的人可以靠這門藝術生活。

這次搭上新聞熱潮，一開始有人可能只是因看熱鬧而來，但若能在坐到戲台前仔細觀察，注意演員的唱腔、身段，欣賞戲劇之美，只要其中有一部分人可因此認識劇團，這波流量就不會只是一次性的注意力，而有機會轉化成真正的觀眾群留存下來。

文化部長李遠口口聲聲要保留台灣文化，但與其補貼什麼含有「玻璃睪丸」等爭議內容的歌曲，不如就從推廣這些符合普世價值，更反映台灣人良善本性，真正的台灣文化開始吧。

李遠 文化 募款

延伸閱讀

替陳幸妤抱不平！台南男自費號召開演「鍘美案」嗆聲：演到退房子

陳幸妤離婚引關注 網發起 「鍘美藝術節」歌劇團響應接演《鍘陳世美》

【重磅快評】人民討厭的是用預算餵養青鳥 李遠不必搞情勒

挺陳幸妤9月鍘美藝術節登場 網友問他看不看 阿扁神回5字

相關新聞

獨／韓國瑜重砲轟政院 全因總統府的一份函文

立法院長韓國瑜上周五才喊話政院不要不副署立院三讀法案，行政院長卓榮泰本周一拍板不副署兒少未來帳戶條例，引發韓國瑜重話抨擊政院「執政權再大，都大不過憲法」。據了解，韓國瑜周一下午收到總統府「便牋」指政院決定不副署，讓韓國瑜實在忍無可忍，決定發臉書文表達立場。

稱賴總統上任至今蓋1.7萬社宅 劉世芳：跳票是非常廉價批評

賴政府推動社宅政策持續遭質疑跳票，內政部長劉世芳今天表示，賴清德總統從上任至今已蓋1.7萬戶社宅，且現在就已透過租金補貼、包租代管與直接興辦，達到照顧百萬戶租屋家庭居住權益需求；另租金補貼並沒有腰斬，只要符合租金補貼資格都可申請，沒有設最高限制。劉還說，「跳票是一個非常廉價的批評。」

王鴻薇：韓國瑜苦口婆心 賴卓體系卻毀憲亂政

行政院長卓榮泰日前不副署立院三讀通過的未來帳戶法案，立法院長韓國瑜昨晚對此表示，「執政權再大，都大不過憲法」，然而卓榮泰卻回應稱行政院是「被動而為」。國民黨立委王鴻薇表示，韓國瑜守護憲法，賴卓體系毀憲亂政。韓院長的苦口婆心，換來的是卓榮泰蠻橫的回應。

批不副署竟成常態 江怡臻：行政院憑什麼恣意妄為？

行政院再次對立法院三讀法案採取「不副署」，國民黨發言人兼文傳會副主委江怡臻今批評，立法委員與總統一樣，都是人民一票一票選出來，立法院也依照程序完成法案三讀；如今行政院以「不副署」與立法院、與民意對槓，讓人質疑民主法治國家究竟該如何運作？

賴瑞隆喊高雄預算少近200億元 柯志恩嗆「找行政院算帳」

行政院長卓榮泰昨再拋不副署，行政、立法兩院戰火延燒高雄市長選戰。國民黨參選人柯志恩今力挺立法院長韓國瑜，國會三讀通過的法案，行政院依法執行是天經地義；民進黨參選人賴瑞隆反擊，藍白國會這兩年荒腔走板、立法權獨大，違憲法律行政院本來就可以不副署。

徐佳青明出訪歐洲「行程無可奉告」 白委：機密與否全看對其是否有利

僑委會委員長徐佳青近期捲入「假考察真觀光」爭議，傳出明天將再度出訪歐洲多個國家參加僑務活動。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，徐佳青才剛被列為被告，現在又傳出要出國27天，對外聲稱出國行程無可奉告，原來僑委會所謂的機密，全看對自己有沒有利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。