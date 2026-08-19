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徐佳青明出訪歐洲「行程無可奉告」 白委：機密與否全看對其是否有利

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院外交及國防委員會今天邀請僑委會委員長徐佳青報告「外交與僑務協同培育青年國際視野之執行成效與多語布局」，並備質詢。記者蘇健忠／攝影
立法院外交及國防委員會今天邀請僑委會委員長徐佳青報告「外交與僑務協同培育青年國際視野之執行成效與多語布局」，並備質詢。記者蘇健忠／攝影

僑委會委員長徐佳青近期捲入「假考察真觀光」爭議，傳出明天將再度出訪歐洲多個國家參加僑務活動。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，徐佳青才剛被列為被告，現在又傳出要出國27天，對外聲稱出國行程無可奉告，原來僑委會所謂的機密，全看對自己有沒有利。

立法院外交及國防委員會今天邀請徐佳青、外交部長林佳龍報告「外交與僑務協同培育青年國際視野之執行成效與多語布局」。針對8月20日至9月15日將前往歐洲多國參加僑務活動，徐佳青會前受訪時證實此事，然而基於國家安全等因素，首長出國的行程無可奉告。

陳清龍表示，徐佳青才剛被台北地檢署列為被告，現在又傳出要出國27天，面對媒體詢問拿公帑的出國行程，竟然對外聲稱「基於國家安全因素」無可奉告，真的是胡說八道。如果出國都是機密，僑委會預算書何必寫派員出國計畫？更何況僑委會正副首長出國後，經常發布新聞稿自我宣傳，「機密與不機密，全看對自己有沒有利。」

陳清龍指出，徐佳青去年遭揭發量身打造活動，就為了耍特權讓兒子登上東沙島，當時她本人駁斥是烏龍爆料，如今監察院認定違法屬實，北檢也已經將其列為被告，謊言早已被一一戳破，徐佳青被問及此事只傲慢地回答一句「尊重」，請問徐佳青何時要為去年的謊言道歉？

徐佳青 機密 出訪

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