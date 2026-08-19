快訊

「等一個不存在的人」 陳幸妤婚姻給女人的3堂課

別只知鼎泰豐！SJ始源「比讚打卡新美食店」 力推這2道：真的太好吃

趙建銘診所樓上60坪只租1萬？房仲曝真實行情「對折再腰斬」

聽新聞
0:00 / 0:00

稱賴總統上任至今蓋1.7萬社宅 劉世芳：跳票是非常廉價批評

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳今天表示，賴清德總統從上任至今已蓋1.7萬戶社宅，且現在就已透過租金補貼、包租代管與直接興辦，達到照顧百萬戶租屋家庭居住權益需求。圖／聯合報系資料照
內政部長劉世芳今天表示，賴清德總統從上任至今已蓋1.7萬戶社宅，且現在就已透過租金補貼、包租代管與直接興辦，達到照顧百萬戶租屋家庭居住權益需求。圖／聯合報系資料照

賴政府推動社宅政策持續遭質疑跳票，內政部長劉世芳今天表示，賴清德總統從上任至今已蓋1.7萬戶社宅，且現在就已透過租金補貼、包租代管與直接興辦，達到照顧百萬戶租屋家庭居住權益需求；另租金補貼並沒有腰斬，只要符合租金補貼資格都可申請，沒有設最高限制。劉還說，「跳票是一個非常廉價的批評。」

劉世芳今接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。針對民團質疑總統賴清德說要蓋13萬戶社宅只剩3萬戶，劉世芳表示，賴總統上任至今已蓋1.7萬戶社宅，政府百萬戶租屋家庭支持計畫目標不變，其中直接興建是最難達成，平均蓋5年才能完工，但現在就已經透過租金補貼、包租代管與直接興辦，可達到照顧百萬戶租屋家庭居住權益需求。

「跳票是一個非常廉價的批評。」劉世芳表示，這需要中長期處理，因此原先提出直接興建13萬戶社宅規畫，其中中央要蓋9萬戶、地方4萬戶，像現在六都若有大規模的整體開發，都希望讓出5%的土地給中央蓋設宅，舉例新北市的塭仔圳重畫區只要讓出5%土地，就能有好幾千戶社宅，新北市府目前也是朝這方向辦理。

至於租金補貼是否要從90多萬戶縮水至50萬戶，劉世芳表示，這完全不合邏輯，民眾只要符合租金補貼資格，「我們都會給，根本不管你的戶數」，沒有壓最高限制，且如果租屋市場仍有這個需求的話，本來公部門就是以補貼的方式協助，「沒有所謂的腰斬這件事情，只要符合租金補貼的資格的話，就按照租金補貼的資格去申請。」

劉世芳 社宅 賴總統

延伸閱讀

劉世芳：賴總統上任已蓋1.7萬戶社宅 租補未設上限

租補戶數遭疑下修 劉世芳：每年滾動調整 沒達百萬戶租補會繼續

劉世芳：照顧百萬戶租屋家庭政策不變 續推租金補貼

賴政府社宅政策 挨批芭樂票

相關新聞

獨／韓國瑜重砲轟政院 全因總統府的一份函文

立法院長韓國瑜上周五才喊話政院不要不副署立院三讀法案，行政院長卓榮泰本周一拍板不副署兒少未來帳戶條例，引發韓國瑜重話抨擊政院「執政權再大，都大不過憲法」。據了解，韓國瑜周一下午收到總統府「便牋」指政院決定不副署，讓韓國瑜實在忍無可忍，決定發臉書文表達立場。

稱賴總統上任至今蓋1.7萬社宅 劉世芳：跳票是非常廉價批評

賴政府推動社宅政策持續遭質疑跳票，內政部長劉世芳今天表示，賴清德總統從上任至今已蓋1.7萬戶社宅，且現在就已透過租金補貼、包租代管與直接興辦，達到照顧百萬戶租屋家庭居住權益需求；另租金補貼並沒有腰斬，只要符合租金補貼資格都可申請，沒有設最高限制。劉還說，「跳票是一個非常廉價的批評。」

王鴻薇：韓國瑜苦口婆心 賴卓體系卻毀憲亂政

行政院長卓榮泰日前不副署立院三讀通過的未來帳戶法案，立法院長韓國瑜昨晚對此表示，「執政權再大，都大不過憲法」，然而卓榮泰卻回應稱行政院是「被動而為」。國民黨立委王鴻薇表示，韓國瑜守護憲法，賴卓體系毀憲亂政。韓院長的苦口婆心，換來的是卓榮泰蠻橫的回應。

批不副署竟成常態 江怡臻：行政院憑什麼恣意妄為？

行政院再次對立法院三讀法案採取「不副署」，國民黨發言人兼文傳會副主委江怡臻今批評，立法委員與總統一樣，都是人民一票一票選出來，立法院也依照程序完成法案三讀；如今行政院以「不副署」與立法院、與民意對槓，讓人質疑民主法治國家究竟該如何運作？

賴瑞隆喊高雄預算少近200億元 柯志恩嗆「找行政院算帳」

行政院長卓榮泰昨再拋不副署，行政、立法兩院戰火延燒高雄市長選戰。國民黨參選人柯志恩今力挺立法院長韓國瑜，國會三讀通過的法案，行政院依法執行是天經地義；民進黨參選人賴瑞隆反擊，藍白國會這兩年荒腔走板、立法權獨大，違憲法律行政院本來就可以不副署。

徐佳青明出訪歐洲「行程無可奉告」 白委：機密與否全看對其是否有利

僑委會委員長徐佳青近期捲入「假考察真觀光」爭議，傳出明天將再度出訪歐洲多個國家參加僑務活動。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，徐佳青才剛被列為被告，現在又傳出要出國27天，對外聲稱出國行程無可奉告，原來僑委會所謂的機密，全看對自己有沒有利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。