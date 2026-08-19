稱賴總統上任至今蓋1.7萬社宅 劉世芳：跳票是非常廉價批評

賴政府推動社宅政策持續遭質疑跳票，內政部長劉世芳今天表示，賴清德總統從上任至今已蓋1.7萬戶社宅，且現在就已透過租金補貼、包租代管與直接興辦，達到照顧百萬戶租屋家庭居住權益需求；另租金補貼並沒有腰斬，只要符合租金補貼資格都可申請，沒有設最高限制。劉還說，「跳票是一個非常廉價的批評。」

劉世芳今接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。針對民團質疑總統賴清德說要蓋13萬戶社宅只剩3萬戶，劉世芳表示，賴總統上任至今已蓋1.7萬戶社宅，政府百萬戶租屋家庭支持計畫目標不變，其中直接興建是最難達成，平均蓋5年才能完工，但現在就已經透過租金補貼、包租代管與直接興辦，可達到照顧百萬戶租屋家庭居住權益需求。

「跳票是一個非常廉價的批評。」劉世芳表示，這需要中長期處理，因此原先提出直接興建13萬戶社宅規畫，其中中央要蓋9萬戶、地方4萬戶，像現在六都若有大規模的整體開發，都希望讓出5%的土地給中央蓋設宅，舉例新北市的塭仔圳重畫區只要讓出5%土地，就能有好幾千戶社宅，新北市府目前也是朝這方向辦理。

至於租金補貼是否要從90多萬戶縮水至50萬戶，劉世芳表示，這完全不合邏輯，民眾只要符合租金補貼資格，「我們都會給，根本不管你的戶數」，沒有壓最高限制，且如果租屋市場仍有這個需求的話，本來公部門就是以補貼的方式協助，「沒有所謂的腰斬這件事情，只要符合租金補貼的資格的話，就按照租金補貼的資格去申請。」