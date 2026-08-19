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政院4度不副署 學者：已脫離憲政常軌形成完全否決

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）與立法院長韓國瑜（右）。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰（左）與立法院長韓國瑜（右）。聯合報系資料照

立法院日前三讀通過兒少帳戶條例及有線廣播電視法修正案，行政院指其有違憲疑慮，行政院長卓榮泰均不予副署，此為政院第4度不副署。學者表示，副署權本用以制衡總統而非對抗國會，若覆議未果再拒絕副署，恐形成實質否決權。現憲法法庭已恢復運作，拒絕副署若常態化恐偏離憲政常軌；兩院若認職權受侵害或有違憲疑慮，皆應交由憲法法庭釐清。

行政院4度不副署立法院三讀通過法案、修正案，令法律無法經由總統公布後生效。

東吳大學政治系教授蘇子喬說，副署制度在雙首長制下，原本的重要功能之一，是限制總統單獨行使權力，並使負政治責任的政府共同承擔責任。現行制度下，行政院長無須經立法院同意，且其任免實際掌握於總統，因此閣揆透過拒絕副署制衡總統的可能性已大幅降低。不過，副署制度原本並不是行政部門用來對抗國會的工具，其功能式微，也不代表可以轉化為行政部門阻止國會立法生效的手段。

蘇子喬指出，我國憲政制度對於行政院認為立法院通過的法律窒礙難行，原本就設有覆議機制。如果覆議未能改變立法院的決定，行政院又可以透過拒絕副署使法律無法公布生效，就可能在覆議制度之外，形成另一種實質上的否決權。

蘇子喬表示，從民主國家的比較經驗來看，以拒絕副署阻止國會通過的法律生效極為罕見，即使出現，通常也與非常特殊的憲政情境有關。2025年第二次修正「財政收支劃分法」時，行政院拒絕副署，當時所提出的重要理由之一，是憲法法庭無法正常運作，缺乏其他憲政救濟途徑。如今憲法法庭已恢復運作，如果拒絕副署仍持續反覆使用，就可能使原本被視為特殊情況下的例外手段，逐漸成為行政部門處理行政立法衝突的常態工具，這在憲政運作上值得高度警惕。

蘇子喬認為，如果行政院認為法律侵害行政權或有違憲疑義，原則上應循憲法訴訟程序，由憲法法庭作成判斷。另一方面，如果立法院認為行政院長拒絕副署侵害其立法權，在協商未果後，也可以考慮提起機關爭議，由憲法法庭釐清副署權的界線。

副署 憲政 政院

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