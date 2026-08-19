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談普發1萬 卓榮泰：全民共享AI紅利不增債務規模

中央社／ 台北19日電

行政院長卓榮泰上午受邀出席Intelligent Asia展會開幕典禮致詞表示，總統宣布普發現金新台幣1萬元，讓全民共享經濟成長成果以及AI紅利，不會排擠已編列的預算內容，也不會新增國家任何債務規模，讓全民共享AI紅利沒有窮台，只有富台，沒有雙標，只有達標。

Intelligent Asia展會今天起到22日期間舉行，匯聚16個國家與地區、1200家國內外指標企業，展出規模4500個攤位。

卓榮泰受邀出席開幕典禮致詞表示，在AI新十大建設的金字塔圖示當中，最頂端的是全民智慧生活圈，支撐全民智慧生活，是軟體登峰計畫，以及百工百業的智慧應用，透過AI與其他各項產業發展達到良性循環，因此在116年度中央政府總預算中，針對智慧科技這個項目編列充裕預算。

談到明年度中央政府總預算，卓榮泰指出，科技發展項目編列新台幣2293億元，年成長12.8%，明年在AI新十大建設項目編列408億元，年增25%，顯示AI新十大建設逐年以非常快速的幾何級數方式進步。

公共建設部分，卓榮泰表示，為支撐AI新十大建設及六大產業生活圈，行政院編列7288億元，涵蓋許多軌道工程、道路工程、城市風貌等。

卓榮泰指出，明年度中央政府總預算歸納為六大項，第一項是智慧科技與科技預算，第二項是社會福利包括人口對策新戰略，第三項是國安與韌性包括國防與治水，第四項是公平分配，第五項是教育、文化與體育。第六項是永續成長，而國家今年度經濟成長率預估將提高到11.05%，而且上半年各季成長率都達到兩位數百分比。

總統賴清德日前宣布，116年度中央政府總預算案將在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，歲出增列新台幣2357億元，用來普發現金每人1萬元。

卓榮泰致詞時說明，向賴清德總統提出全年度預算後，國家財政仍有餘裕，因此再增加2357億元以發放AI紅利，這筆預算不會排擠到先前已編列的預算內容，也不會新增國家任何債務，不會擴大債務規模，政府債務未償餘額降至22.4%，還創下1999年以來新低。

卓榮泰指出，讓全民共享AI紅利，不會像最近一些在野黨朋友所說，會讓台灣變窮，卓榮泰表示，不會讓台灣變窮，反而是富民，把財富還給人民，此外沒有違憲，只要由行政院編列預算，行政院的政策就能符合憲法的規定。

卓榮泰表示，讓全民共享AI紅利不是雙重標準，是代表行政院的國家政策與國家財政再次達標。他表示，讓全民共享AI紅利沒有窮台，只有富台，沒有雙標，只有達標。

卓榮泰指出，不是每個產業、每個人，都能在AI領域中享有快速經濟成長，在追求台灣均衡發展過程中，要先把基層的力量拉起來，再壯大中間的力量，然後將較高所得的部分用於更公平的分配。

卓榮泰表示，明年度中央政府也將持續推動中小微企業轉型升級發展條例，針對中小微企業轉型升級的措施，除原有的多元振興方案外，也會增加預算，目的就是要讓中小微企業受益並提供就業機會，讓最小型的微型企業強身健體，讓小型企業茁壯，讓中型企業升級，與大型企業與國際接軌，並透過計畫協助新創產業培育出更多獨角獸企業。

卓榮泰指出，透過中小微企業的轉型升級，將傳統商圈、夜市、傳統市場、農企業及觀光產業全都納入其中，全國近171萬家、占98%的企業，都在政府的服務範圍之內，不僅將改變產業界的樣貌，透過協助商圈與夜市，也能改變城市風貌；並藉由協助觀光業，改變國家整體觀光產業的樣貌。

此外，卓榮泰指出，台灣與美國的談判已進入最關鍵時刻。無論是先前談定的台美MOU或台美對等貿易協定（ART），以及目前轉換為法律工具後，在301與232調查當中，無論是產能過剩或強迫勞動議題中，台灣與美方的談判中都處於有利地位，將持續一步一步向前推進，證明台灣是值得信賴的國際夥伴。

卓榮泰 債務 規模

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