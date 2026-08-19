林佳龍：外交部2年10件霸凌申訴 具名檢舉即立案

立委關注外交部霸凌案頻傳。外交部林佳龍今天表示，就任2年多來接獲約10件霸凌申訴，具名檢舉都會立案調查，不具名則酌情處理。針對駐日內瓦處長李冠德案，仍在釐清事實，希望給調查小組空間。

立法院外交及國防委員會邀請林佳龍、僑務委員會委員長徐佳青報告「外交與僑務協同培育青年國際視野之執行成效與多語布局」，並備質詢。

國民黨立委徐巧芯質詢關切，林佳龍上任以來，外交部接獲多少件較嚴重霸凌申訴案。據外交部安全及衛生防護委員會審議結果，申訴案中2起不予受理，2起調查完畢，4起在調查當中，外交部如何精進因應作為。

林佳龍答詢指出，就任2年多來接獲約10件左右，持續以教育宣導跟申訴管道暢通因應，也希望部長室能獲得外交人員的信任，進而從內部提出申訴。具名檢舉都會立案調查，不具名的也會酌情處理。

徐巧芯列舉前駐聖保羅辦事處長馮光中、駐美代表俞大㵢、前駐美代表組長魏月涵、前駐WTO代表羅昌發、駐沙烏地阿拉伯代表張治平、歐洲司長黃鈞耀、駐波士頓辦事處廖朝宏，以及駐日內瓦辦事處長李冠德8起霸凌案，詢問哪些案件還在調查中。

外交部人事處長呂世壹說明，就列舉案件，目前僅李冠德涉及案件還在調查中，其他7案都已處理，有懲處的案件並不在徐巧芯列舉案件之中。情節嚴重者才會懲處，被申訴館長若霸凌案成立，就會調回部中。

針對調查時間，呂世壹指出，相關案件多發生在外館，因此需要進行行政釐清，之後還須與外部委員討論。外交部接獲申訴後，依規1個月內須確定受理，2個月內完成調查。

至於李冠德所涉及案件，林佳龍回覆，李冠德已返台，專案小組在安排約詢時間。目前雙方認知跟說明差距很大，必須進行調查，有些涉及霸凌、有些涉及非霸凌事項。是否公開調查結果，還須待是否涉及外交機密等考量。

林佳龍回覆國民黨立委黃建賓時提到，正面看待外交部人員以具名方式提出檢舉，因此7月底收到檢舉就立案，之後組成調查小組，目前仍在釐清事實，希望給予調查小組空間。

李冠德被爆涉嫌濫用公帑、職場霸凌等，並傳出在駐處欲找出檢舉者。外交部7月底收到檢舉即啟動調查，李冠德於17日返國配合調查。