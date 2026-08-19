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劉世芳：賴總統上任已蓋1.7萬戶社宅 租補未設上限

中央社／ 台北19日電

內政部長劉世芳今天說，總統賴清德上任至今已蓋1.7萬戶社宅，且現在就已透過租金補貼、包租代管與直接興辦達到照顧百萬戶租屋家庭居住權益目標；此外，租金補貼沒有腰斬，民眾只要符合資格都可申請，沒有設最高限制。

劉世芳今天接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。

針對民團質疑賴總統說要蓋13萬戶社宅只剩3萬戶，劉世芳表示，賴總統上任至今已蓋1.7萬戶社宅，政府百萬戶租屋家庭支持計畫目標不變，其中直接興建最難達成，平均蓋5年才能完工，但現在就已經透過租金補貼、包租代管與直接興辦達到照顧百萬戶租屋家庭居住權益需求。

劉世芳說，「跳票是一個非常廉價的批評」，這需要中長期處理，因此原先提出直接興建13萬戶社宅規劃，其中中央要蓋9萬戶、地方4萬戶，現在6都若有大規模的整體開發，都希望能讓出5%的土地給中央蓋社宅，像新北市的塭仔圳只要讓出5%土地，就能有好幾千戶社宅，新北市府目前也是朝這個方向辦理。

針對租金補貼是否要從90多萬戶縮水至50萬戶，劉世芳說，這完全不合邏輯，民眾只要符合租金補貼資格，「我們都會給，根本不管你的戶數」，沒有最高限制。

此外，陸配徐春鶯違反反滲透法等罪，一審合計應執行有期徒刑7年。劉世芳表示，徐春鶯案處理方式與先前的台灣新住民關懷總會理事長周滿芝案類似，徐春鶯可能被註銷台灣身分，且服刑完才能離台，內政部在三審定讞後會馬上處理。

劉世芳也說，可能有些陸配不了解台灣法律，因此她已請移民署告知陸配什麼是賄選、反賄選，「告訴他們不要輕易碰觸到台灣的選罷法」。

此外，內政部去年12月宣布，中國社群平台小紅書因資安與衍生詐騙風險等問題，因此執行網際網路停止解析及限制接取一年。針對小紅書後續處置，劉世芳說，目前小紅書詐騙件數下降80%、遭詐金額也下降55%；隨一年期限將至，最近內政部也有按原程序寄掛號信函給小紅書在上海的母公司。

若小紅書再不回應，停止解析等措施是否會再執行一年。劉世芳說，「只能這個樣子」，而且在台灣的LINE、臉書等其他網路平台業者，都有對口來開會，但小紅書沒有。

劉世芳 社宅 賴總統

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