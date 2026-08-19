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影／韓院長在社群上轟政院不副署 卓揆反問：立法院有恪遵憲法嗎？
Intelligent Asia 亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今天在台北南港展覽館舉辦開幕典禮，行政院長卓榮泰受邀出席，針對立法院長韓國瑜在社群發文，指責行政院不副署立法院通過的法案，會前他在接受媒體記者聯訪時反控，韓院長主導的立法院有有恪遵憲法、遵守法律嗎？卓揆隨後表示，希望能和立法院長韓國瑜共同嚴肅面對憲法，解決憲政失衡、恢復憲政秩序的問題。
立法院長韓國瑜日前在社群媒體上發文，指責行政院屢屢不副署立法院所通過的法案，批「執政權再大，都大不過憲法」。行政院長卓榮泰出席Intelligent Asia展會開幕典禮，他在會前接受媒體記者聯訪時回應，反問韓國瑜，「您主導的立法院有恪遵憲法、遵守法律嗎？」韓院長日前在立法院發怒，稍微化解了立法院內部權力鬥爭問題，但接下來重要的是希望能和韓國瑜共同嚴肅面對憲法，解決憲政失衡、恢復憲政秩序的問題，「這才是真正該做的事」。
卓榮泰隨後指出，不副署的權力來自憲法，是憲法賦予行政院，若立法院容許違憲法案持續存在，行政院的責任就是讓這些違憲法案無法實施，這是捍衛國家的必要責任。
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