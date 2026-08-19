快訊

伊朗對荷莫茲控制力大減！川普曬圖爽稱「新美國領土」

低壓帶+低氣壓影響 中南部7縣市大雨特報

非首次同遊！趙建銘越南旅伴身分曝光 獄友蔡秉雄是貪汙案「白手套」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／韓院長在社群上轟政院不副署 卓揆反問：立法院有恪遵憲法嗎？

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
針對立法院長韓國瑜在社群發文，指責行政院不副署立法院通過的法案，行政院長卓榮泰（中）上午受邀出席前表示，韓院長主導的立法院有有恪遵憲法、遵守法律嗎？記者許正宏／攝影
針對立法院長韓國瑜在社群發文，指責行政院不副署立法院通過的法案，行政院長卓榮泰（中）上午受邀出席前表示，韓院長主導的立法院有有恪遵憲法、遵守法律嗎？記者許正宏／攝影

Intelligent Asia 亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今天在台北南港展覽館舉辦開幕典禮，行政院長卓榮泰受邀出席，針對立法院長韓國瑜在社群發文，指責行政院不副署立法院通過的法案，會前他在接受媒體記者聯訪時反控，韓院長主導的立法院有有恪遵憲法、遵守法律嗎？卓揆隨後表示，希望能和立法院長韓國瑜共同嚴肅面對憲法，解決憲政失衡、恢復憲政秩序的問題。

立法院長韓國瑜日前在社群媒體上發文，指責行政院屢屢不副署立法院所通過的法案，批「執政權再大，都大不過憲法」。行政院長卓榮泰出席Intelligent Asia展會開幕典禮，他在會前接受媒體記者聯訪時回應，反問韓國瑜，「您主導的立法院有恪遵憲法、遵守法律嗎？」韓院長日前在立法院發怒，稍微化解了立法院內部權力鬥爭問題，但接下來重要的是希望能和韓國瑜共同嚴肅面對憲法，解決憲政失衡、恢復憲政秩序的問題，「這才是真正該做的事」。

卓榮泰隨後指出，不副署的權力來自憲法，是憲法賦予行政院，若立法院容許違憲法案持續存在，行政院的責任就是讓這些違憲法案無法實施，這是捍衛國家的必要責任。

Intelligent Asia 亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今天在台北南港展覽館舉辦開幕典禮，行政院長卓榮泰（中）受邀出席。記者許正宏／攝影
Intelligent Asia 亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今天在台北南港展覽館舉辦開幕典禮，行政院長卓榮泰（中）受邀出席。記者許正宏／攝影

Intelligent Asia 亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今天在台北南港展覽館舉辦開幕典禮，行政院長卓榮泰（圖）受邀出席。記者許正宏／攝影
Intelligent Asia 亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今天在台北南港展覽館舉辦開幕典禮，行政院長卓榮泰（圖）受邀出席。記者許正宏／攝影

卓揆 社群 憲法

延伸閱讀

韓國瑜喊執政權大不過憲法 卓榮泰反問：立院有恪遵憲法嗎？

再嗆韓國瑜 卓榮泰：若立院容許違憲法案一再出現 政院有責不實現

韓國瑜說重話 政院駁：不副署違憲法案就是捍衛憲政秩序的責任

「執政權再大，大不過憲法」 韓國瑜轟政院不副署法案動搖憲政

相關新聞

被控濫用特權安排兒子登東沙島 徐佳青：尊重、不再多說

立法院外交及國防委員會今天邀請僑委會委員長徐佳青，報告「外交與僑務協同培育青年國際視野之執行成效與多語布局」並備質詢。徐佳青會前受訪時，被問及兒子登上東沙島遭民眾黨告發一事，她僅表示「尊重」，面對是否感到委屈的追問，則先嘆了一口氣，隨後表示「我不再多說了」未再回應。

盧秀燕聲援韓國瑜 重話批賴清德：勿以為普發一萬就可為所欲為

立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰昨晚隔空互嗆憲政問題，台中市長盧秀燕今天早上在豐原活動中受訪，她嗆賴清德總統，不要以為普發一萬元現金就可以為所欲為，她說前總統陳水扁、蔡英文到馬英九在任，大家都會服從多數，尊重民主。

稱賴總統上任至今蓋1.7萬社宅 劉世芳：跳票是非常廉價批評

賴政府推動社宅政策持續遭質疑跳票，內政部長劉世芳今天表示，賴清德總統從上任至今已蓋1.7萬戶社宅，且現在就已透過租金補貼、包租代管與直接興辦，達到照顧百萬戶租屋家庭居住權益需求；另租金補貼並沒有腰斬，只要符合租金補貼資格都可申請，沒有設最高限制。劉還說，「跳票是一個非常廉價的批評。」

政院4度不副署 學者：已脫離憲政常軌形成完全否決

立法院日前三讀通過兒少帳戶條例及有線廣播電視法修正案，行政院指其有違憲疑慮，行政院長卓榮泰均不予副署，此為政院第4度不副署。學者表示，副署權本用以制衡總統，非對抗國會，常態化拒絕副署已超出憲政常軌並形成完全否決權；若政院或立院認法律有違憲或侵害職權爭議，應循聲請憲法判決解決。

行政、立法兩院僵局 國民黨團批：最大責任人是賴總統

針對行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜近期因中央政府總預算問題隔空交火，國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，兩院交火病灶在總統府，政治僵局最大責任人是賴清德總統。

挺陳幸妤9月鍘美藝術節登場 網友問他看不看 阿扁神回5字

前總統陳水扁的女兒陳幸妤婚變風波持續發燒，Threads蘇姓網友自掏腰包舉辦「鍘美藝術節」，確定9月下旬舉辦，今天日期和劇目都已公布，地點未定。有網友發文問陳水扁是否會去看戲，陳水扁親回5個字。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。