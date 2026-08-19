被控濫用特權安排兒子登東沙島 徐佳青：尊重、不再多說

立法院外交及國防委員會今天邀請僑委會委員長徐佳青，報告「外交與僑務協同培育青年國際視野之執行成效與多語布局」並備質詢。徐佳青會前受訪時，被問及兒子登上東沙島遭民眾黨告發一事，她僅表示「尊重」，面對是否感到委屈的追問，則先嘆了一口氣，隨後表示「我不再多說了」未再回應。

針對徐佳青被控疑似濫用職權，為兒子量身安排東沙島行程，涉嫌違反「貪污治罪條例」圖利等罪，台北地檢署日前已分案偵辦，並以「他字案」進行調查。

此外，媒體詢問近期是否有出國計畫，徐佳青表示，首長出國相關行程基於國家安全考量，不能對外透露，「所以我說無可奉告不是開玩笑的，我都不能講」，強調一切都是基於權責及相關規定。

徐佳青今天也接受立委質詢，民眾黨立委許忠信在質詢過程中以德文、英文提問，徐佳青則分別以流利的德文及英文回應，展現多語能力。