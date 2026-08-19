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被控濫用特權安排兒子登東沙島 徐佳青：尊重、不再多說

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午邀請僑委會委員長徐佳青，報告「外交與僑務協同培育青年國際視野之執行成效與多語布局」並備質詢。記者蘇健忠／攝影
立法院外交及國防委員會上午邀請僑委會委員長徐佳青，報告「外交與僑務協同培育青年國際視野之執行成效與多語布局」並備質詢。記者蘇健忠／攝影

立法院外交及國防委員會今天邀請僑委會委員長徐佳青，報告「外交與僑務協同培育青年國際視野之執行成效與多語布局」並備質詢。徐佳青會前受訪時，被問及兒子登上東沙島遭民眾黨告發一事，她僅表示「尊重」，面對是否感到委屈的追問，則先嘆了一口氣，隨後表示「我不再多說了」未再回應。

針對徐佳青被控疑似濫用職權，為兒子量身安排東沙島行程，涉嫌違反「貪污治罪條例」圖利等罪，台北地檢署日前已分案偵辦，並以「他字案」進行調查。

此外，媒體詢問近期是否有出國計畫，徐佳青表示，首長出國相關行程基於國家安全考量，不能對外透露，「所以我說無可奉告不是開玩笑的，我都不能講」，強調一切都是基於權責及相關規定。

徐佳青今天也接受立委質詢，民眾黨立委許忠信在質詢過程中以德文、英文提問，徐佳青則分別以流利的德文及英文回應，展現多語能力。

立法院外交及國防委員會上午邀請僑委會委員長徐佳青報告並備質詢，民眾黨立委許忠信（圖）當場用德文、英文質詢，徐佳青也以流利德文、英文回答。記者蘇健忠／攝影
立法院外交及國防委員會上午邀請僑委會委員長徐佳青報告並備質詢，民眾黨立委許忠信（圖）當場用德文、英文質詢，徐佳青也以流利德文、英文回答。記者蘇健忠／攝影

徐佳青 東沙島 僑委會

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