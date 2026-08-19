行政、立法兩院僵局 國民黨團批：最大責任人是賴總統

針對行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜近期因中央政府總預算問題隔空交火，國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，兩院交火病灶在總統府，政治僵局最大責任人是賴清德總統。

許宇甄指出，表面上看是行政、立法兩院長互槓，但真正應該被追究政治責任的人，不是韓國瑜，而是賴總統。今天朝野走到幾乎沒有互信的局面，絕非一日造成，更不是韓國瑜一位立法院長能夠單方面解決；真正握有權力、也有憲政責任打開僵局的人，就是賴總統。

許宇甄指出，憲法第44條明定，「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」賴總統自己也曾公開表示，身為總統負有推動國政之責，原本有意依憲法第44條召開院際協調會。換句話說，賴總統不是不知道自己的憲政角色，而是眼看行政、立法衝突不斷升高，始終沒有拿出足以化解僵局的政治領導力。

許宇甄表示，韓院長並非沒有釋出善意，無論主持朝野協商、推動總預算處理，或今年二月五院茶敘時提出一個「化」字，希望「化干戈為玉帛」，甚至邀請賴清德赴立法院進行國情報告，都顯示立法院長一再試圖搭建溝通平台。如今卓榮泰卻反過來要求韓國瑜「共同捍衛憲政秩序」，彷彿行政、立法僵局全是立法院的責任，根本是倒果為因、推卸責任。

許宇甄表示，賴總統最大的問題，就是把「朝小野大」當成對抗國會的理由，民主政治從來沒有規定總統所屬政黨必須在國會過半；人民用選票形成分立政府，總統更應該展現協調、折衝與妥協的能力，而不是行政院不滿國會決定就拒絕接受，一遇到爭議便指責在野黨「違憲」、「杯葛」、「阻礙國政」。如果只有行政院說了算才叫做國政順利，那不是民主政治，而是要求國會成為行政院的橡皮圖章。

許宇甄質疑，如果賴總統只願意當民進黨的總統，不願意當中華民國的總統，只會要求在野黨服從，卻不願要求行政院尊重國會，那麼召開再多次茶敘，也不過是政治野台戲。總統的責任不是把各院院長找來拍照，而是在制度發生衝突時真正出面溝通、處理問題。

許宇甄強調，台灣需要的是一位願意降低衝突、促成對話的總統，不是一位不斷製造敵人、擴大對立的政黨領袖。賴總統如果繼續剛愎自用、放任對立、拒絕真正協調，那麼今天台灣政治僵局不斷，他就必須負起最大的政治責任，如果連總統最基本的協調責任都不願承擔，卻只會把責任往國會推，最該檢討、最該辭職的，就是賴總統。