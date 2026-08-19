中聯毒油案起訴...蔣萬安點這2件事轟中央：要持續傲慢囂張到何時？

中聯油脂爆發一級致癌物苯駢芘超標油品案，台中地檢署昨偵結起訴，台北市長蔣萬安今被問，怎麼至今沒有中央官員負起政治責任？蔣再度重砲，表示業者責任一定要追究到底，但這政府都不需負責任？人民的眼睛是雪亮，這政府到底還要持續傲慢、囂張到什麼時候？

中聯毒油案，昨天台中地檢署起訴中聯、福壽實業、福懋油脂、泰山企業四家公司法人，及中聯董事長蔡清松、福壽董事長洪堯昆、泰山董事長劉偉龍與福懋油總經理張志賓等十五人，起訴書也揭露中聯早在三年前就得知巴西黃豆製油易產生苯駢芘。

蔣萬安今天上午到文山親子館宣布育兒新政及加碼政策，蔣萬安說，毒油事件爆發至今，行政官員跟這些黑心業者一起開會決定下架標準；國營事業台糖早就知情，竟然知情不報，難道這個政府都不需要負任何責任嗎？

蔣重砲表示，業者的責任一定要追究到底，但是現在看到，難道中央政府不需要負任何責任？他相信人民的眼睛是雪亮的，這個政府到底還要持續的傲慢、囂張到什麼時候？