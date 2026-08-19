韓國瑜嗆執政權大不過憲法 綠黨團：國會多數不能踩著憲法往前走

立法院長韓國瑜昨天表示，立法院三讀通過的「財政收支劃分法」、「未來帳戶條例」等法案遭到行政院拒絕副署，是誰給行政院這樣的權力，可以一次又一次拒絕面對立法院三讀通過的法律？民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，韓國瑜說得對，執政權不能大過憲法，但民進黨團也要提醒一句，國會多數，更不能踩著憲法往前走。

莊瑞雄指出，韓國瑜說「執政權再大，都大不過憲法」，這句話講得非常好，但請韓國瑜把下一句也講完整，國會權力再大、席次再多，一樣大不過憲法。今天不是立法院三讀一部法律，就取得無限權力，若國會多數能決定政策、金額，再用法律強制行政院年年編錢、連續編18年，那行政院的預算權、施政權還剩下什麼？難道立法院表決過半，就可以把行政院變成立法院的出納機嗎？

莊瑞雄說，韓國瑜質問「是誰給行政院不副署的權力？」答案其實就在韓國瑜口中的憲法，副署制度就是憲法設計的一部分，不是卓榮泰發明的，更不是民進黨創造的，今天行政院面對具有重大違憲疑義、侵害權力分立的法律，本來就有憲政責任表明立場。

莊瑞雄表示，不要把這件事包裝成「政府不照顧孩子」，行政院已提出兒少政策，且投入的資源並不少，真正的爭議是立法院能不能假借照顧孩子之名，替行政院開出一張長達18年的支票，然後要求行政院閉著眼睛簽名埋單。

莊瑞雄指出，民主不是「我票多，我什麼都可以決定」，國會監督行政，不代表國會可以取代行政，如果立法院可以用普通法律無限擴張自己的權力，那才是真正動搖憲政秩序。